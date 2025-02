Filipe Gouveia explica substituições do Brusque contra o Trem e foca em recuperação física

O técnico Filipe Gouveia voltou a enaltecer o elenco do Brusque após a vitória por 2 a 0 sobre o Trem e explicou que substituições foram feitas principalmente não sobrecarregar os jogadores. O triunfo no Zerão, em Macapá (AP), faz o quadricolor avançar à segunda fase da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo.

Biel e Paulinho Moccelin foram substituídos no intervalo do jogo com o único intuito de poupá-los para a sequência e evitar lesões. O Brusque enfrenta o já rebaixado Hercílio Luz às 16h30 deste sábado, 22, no Augusto Bauer, pelo Catarinense.

Caso garanta a classificação às quartas de final, o quadricolor terá um intervalo de uma semana entre duas partidas, algo que ocorreria pela primeira vez desde a estreia no estadual, em 15 de janeiro.

“Temos que gerir alguns jogadores. O Moccelin, por exemplo, estava fazendo um grande jogo. Tirei no intervalo, para dar também minutos ao DG [Diego Mathias], mas também para fazer já uma gestão no jogo do próximo sábado. O próprio Biel teve algumas queixas, o tiramos no intervalo. Pusemos o Robinho, que está regressando de lesão, para ganhar alguns minutos”, explica Gouveia.

O técnico fala que há riscos neste tipo de alteração, mas vê o saldo até aqui como positivo. “Vamos também arriscando. Tivemos sorte quando arriscamos, temos tido sorte, porque os jogadores que entram tem dado uma boa resposta.”

Viagem

Filipe Gouveia também destaca a viagem feita, iniciada na noite de domingo, 16, com chegada à capital amapaense na madrugada de terça-feira, 18. Contando com o deslocamento visitar o Concórdia no domingo, o time do Brusque terá passado uma semana em viagem.

“Não canso de enaltecer o trabalho dos meus jogadores. Fantásticos, mais uma vez. Sempre ligados no trabalho, sempre lutando. Uma viagem que não foi difícil, foi ‘muito’ difícil.”

Em campo

O Brusque controlou o jogo contra o Trem, especialmente no segundo tempo, quando perdeu diversas oportunidades. O segundo gol saiu só nos acréscimos, em finalização de Diego Mathias.

“Ganhamos de 2 a 0, devia ter sido mais. Fizemos um grande jogo, perdemos muitos gols. Agora é recuperar bem os jogadores fisicamente para o jogo do próximo sábado. Contamos com os nossos adeptos para nos apoiar, porque a galera precisa e merece.”

Gramado

O péssimo estado do gramado do Zerão não passou imune pela avaliação do técnico. “Hoje não deu para muito mais, porque o gramado… Nem sei como a federação brasileira deixa um jogo acontecer num gramado destes, tão ruim. Mas temos que respeitar.”

