Filipe Gouveia afirmou, na coletiva de imprensa após a vitória por 2 a 1 sobre o Olaria, nesta quinta-feira, 6, que permanecerá no Brusque para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Sua continuidade no cargo estava incerta porque, conforme reportagem do EsporteSC publicada na quarta-feira, 5, o treinador estava extremamente insatisfeito com as condições de trabalho, com intenção de deixar o clube.

Com cinco dias de folga a toda a equipe, o português vai viajar a seu país de origem. Filipe Gouveia espera que o clube resolva questões da transição para a SAF e projeta seu retorno para 14 de março. A partir de então, o Brusque inicia sua preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro e também para a terceira fase da Copa do Brasil.

“Vou dar uma folga merecida porque foram cerca de dois meses e meio de muito sacrifício, sem folgas. E vou dar cinco dias de folga ao grupo de trabalho. Também preciso de dias de folga e também vou a Portugal ver a minha família. Mas vou estar de regresso, se Deus quiser, dia 14.”

“Esperamos que tudo se resolva, esperamos que tudo fique certinho para os jogadores também ficarem mais tranquilos. É o que esperamos, a gente confia nas pessoas. Agora vamos aguardar, e eu penso que sim, vão se resolver as situações todas, para entrarmos fortes no campeonato da Série C, que é o mais importante, e arrancarmos logo fortes no campeonato”, completa.

O técnico reforça que permanecerá no Brusque e afirma que tem mantido contato com a diretoria. “Sim, eu tenho contrato com o SAF e com o clube. Tenho cláusula, vou me manter no Brusque. Tive uma conversa com as pessoas também. As pessoas falaram que tudo se vai resolver. Esperanças redobradas e eu acredito que sim, acredito que tudo se vai resolver e que vamos fazer uma grande temporada.”

O jogo

“Acima de tudo é importante a classificação. Um jogo importante, passar de fase na Copa. Entramos agressivos, entramos fortes. Na primeira parte tivemos, eu penso, cerca de 70% de posse de bola. Fizemos aquilo que queríamos, que era fazer o golo. E depois facilitamos um pouco. Facilitamos um pouco. Mexi no intervalo, tentei alterar algumas peças.”

“O DG [Diego Mathias] foi um jogador fundamental, entrou e fez o golo. Mas temos gerido também muito todo o elenco, porque temos jogado quarta-feira, fim de semana, quarta-feira, fim de semana e também é uma gestão. O [Paulinho] Moccelin, no jogo passado, começou no banco e isto começou a titular e pronto, vamos fazendo esta gestão.”

“Os jogadores gostam da proposta que nós fizemos de jogo, que é ter a bola, que é envolver a bola tanto nos corredores como no espaço interior. Fazemos boas jogadas, como eu disse, quer na profundidade, quer no espaço interior, quer com a entrada do nosso 10. Agora, temos que melhorar a finalização. Vamos ter mais tempo para trabalhar, vamos ter cerca de um mês. Acredito que tudo vai melhorar e que as coisas vão andar para a frente.”

Adaptação e futuro

“Totalmente adaptado à cidade e ao clube. Precisamos melhorar as infraestruturas do clube, precisamos melhorar muita coisa. E acredito que com maior ou menor dificuldade, vamos ultrapassar estas dificuldades. Também precisamos contratar mais três ou quatro jogadores para entrarmos fortes no campeonato e também nos prepararmos para a próxima fase da Copa.”

