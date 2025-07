O técnico Filipe Gouveia resume a queda de rendimento do Brusque a uma má fase e reforça a confiança no elenco e no cumprimento do objetivo traçado pelo clube nesta primeira fase da Série C: a classificação entre os oito melhores para lutar pelo acesso. Com a derrota deste domingo, 6, para o Figueirense, o quadricolor saiu do G-8 e ocupa o 11º lugar, podendo cair uma posição ao final da 11ª rodada, que será encerrada nesta segunda-feira, 7.

“Temos que acreditar. Sair desta situação que estamos agora com trabalho. Só sei sair desta situação com trabalho, e vamos dar a volta [nesta situação]. Vamos nos classificar, fazer os jogos que faltam, [fazer] bons jogos. Só temos que rapidamente entender os momentos de jogo, temos que entender quando é que temos que dominar a bola, quando é que podemos jogar, quando é que não podemos jogar.”

“Estamos numa fase difícil, mas também estamos numa fase em que tudo nos acontece. No primeiro golo, o [Matheus] Nogueira tá completamente no lance. A bola bate no Maurício e engana o Nogueira. Como isso não bastasse, o Nogueira sentiu a lombar ao intervalo”, relata. O goleiro Matheus Nogueira já vinha sentindo dores na região lombar, mas se mostrava apto para o jogo. Acabou saindo no intervalo.

Quanto à escalação, Filipe Gouveia afirma que a escolha por Alex Paulino foi uma tentativa de ganhar força física no meio-campo. A ausência de Robinho foi devido a dificuldades do veterano de 37 anos no gramado sintético. “Achamos que ele pode fazer a diferença para nós nos últimos 30 minutos, quando há mais espaço.”

O treinador também criticou a arbitragem por, na sua visão, permitir ações antijogo do Figueirense, com jogadores caindo e pedindo atendimento médico.

“Eles fizeram o 2 a 0 no contra-ataque. Fica fácil para quem vem aqui jogar, porque defende, defende, defende e depois só usa espaço nas costas no contra-ataque. Mas somos nós que temos que reverter isso, somos nós que temos que trabalhar, somos nós que temos que acreditar. E eu acredito muito no grupo de trabalho, continuo a acreditar, e vamos conseguir o nosso objetivo.”

Defesa

Com oito gols sofridos nos últimos quatro jogos, o Brusque não tem mais a força defensiva do início da Série C. Gouveia avalia que houve um relaxamento da equipe neste sentido, com falta de atenção, especialmente nas bolas paradas.

“Estávamos muito fortes nas bolas paradas defensivamente. E de um momento para o outro ficamos relaxados. A partir do jogo contra o Confiança, facilitamos nas bolas paradas. No último jogo, embora dissessem nos jornais que fizemos um mau jogo, para mim, fizemos os melhores 45 minutos desde que eu estou aqui. E depois, os caras, em dois lances de bola parada conseguiram ganhar o jogo. Falta de atenção, falta de atitude, falta de querer.”

Luizinho

Ao final da coletiva, perguntado sobre o retorno do atacante Luizinho após dois anos de fora por lesão, Filipe Gouveia respondeu à crítica referente à entrada do jogador no segundo tempo de Floresta x Brusque, quando os anfitriões já venciam por 2 a 0.

“O Luizinho está treinando bem, está querendo, é um jogador importante no grupo de trabalho. Nós estamos atentos, e é por isso que tenho confiança em colocar o Luizinho, não tem problema nenhum. Aqui quem trabalha bem joga, quem não trabalha bem, não joga. Continua sendo o mesmo rigor, continua sendo tudo de como começou desde o início. Só que estamos em uma má fase, a bola está batendo e entrando no nosso gol, e no gol adversário, não. É só isso.”

