Filipe Gouveia reconhece pontos a melhorar no Brusque antes do jogo contra o Figueirense

O técnico Filipe Gouveia classifica o momento do Brusque na Série C como “uma fase mais complicada”. Para a partida contra o Figueirense, que começa às 19h deste domingo, 6, as correções na defesa de bolas paradas têm recebido atenção especial. Sem vitórias há três jogos, o quadricolor está na oitava posição, próximo de sair do G-8, e busca a recuperação.

Dos oito gols sofridos na Série C, quatro foram provenientes de escanteios. O quadricolor levou seus três últimos gols a partir deste tipo de bola parada. Filipe Gouveia Nos últimos três jogos, sofremos golos de bolas paradas, defesa, livre lateral e é isso que temos que melhorar para o próximo jogo.

“Os principais focos são esquemas táticos defensivos, escanteios, faltas nas laterais, que é onde temos vacilado, e não podemos. Temos que ser fortes no que, até aqui, éramos fortes. E em três rodadas, parece que desaprendemos a atacar a bola, a ter espírito de sacrifício. É nisto que trabalhamos durante a semana para chegarmos mais fortes a este jogo.”

“Não podemos facilitar. Não podemos perder a humildade daquilo que é o elenco, daquilo que é a nossa marca. Esperamos um jogo difícil, mas queremos ganhar parao oferecer a vitória aos nossos torcedores”, completa.

Reconhecendo os maus resultados, o treinador destaca positivamente o primeiro tempo da derrota por 2 a 1 contra o Floresta. A equipe havia ido ao intervalo sem sofrer a virada. “Já não ganhamos há três jogos. Mas, no último jogo, fizemos o melhor tempo, os melhores 45 minutos desde que estou aqui no Brusque.”

