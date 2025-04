O técnico Filipe Gouveia valoriza o elenco do Brusque e a primeira vitória da equipe nesta Série C do Campeonato Brasileiro: 1 a 0 sobre o Guarani, no Augusto Bauer. Após abrir o placar com Biel, o quadricolor segurou o resultado, com mais segurança na segunda etapa do que na primeira, utilizando vários reforços recentes.

O treinador elogiou o Guarani e avaliou que a equipe perdeu injustamente na estreia, diante do Maringá. “Eu sabia que íamos passar dificuldades, mas fizemos o gol. Felizmente, fizemos o gol. Tivemos algumas dificuldades após o gol. Mas depois, reajustamos no intervalo e praticamente e nos criaram nenhuma oportunidade de gol, a não ser chutes de fora da área.”

No intervalo, Diego Mathias deu lugar ao zagueiro Roberto. Com três zagueiros, o Brusque conseguiu se fechar melhor e passar menos perigo, seguindo o plano de segurar o resultado. Por outro lado, teve poucas chances de dobrar a vantagem.

“Poderíamos, aqui ou ali, sair melhor na transição, com mais qualidade, e ter matado o jogo. Foi o que faltou no segundo tempo. Mas parabéns aos meus jogadores, pelo que eles fizeram, pelo que eles trabalharam, e pela vitória”, considera o treinador, citando também as poucas defesas do goleiro Matheus Nogueira.

“Eu até sou um treinador que gosta de futebol ofensivo, do futebol positivo, mas nós estamos num campeonato difícil. Estávamos ganhando por 1 a 0 ao intervalo. Tentamos segurar com tudo o 1 a 0.”

Agradecendo à torcida do Brusque pelo apoio na noite deste domingo, Filipe Gouveia entende que o desempenho recente do time, com cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos, deve ser motivo para que o apoio continue.

O técnico também reforçou a confiança no elenco e voltou a citar que reprova os xingamentos da torcida aos atletas. “Eu não gosto de ver porque tira confiança aos jogadores. Os jogadores já entram muitas das vezes nervosos e às vezes é complicado.”

“Eu acredito nos meus jogadores, por isso é que eu fico triste quando os meus torcedores xingam nossos jogadores, mas é estes [jogadores] que tem, para mim são os melhores. Este grupo é o grupo que eu tenho. São 28 jogadores. Eu acredito em todos, mesmo os que estão na base com a gente, para mim são os melhores. Portanto, eu vou trabalhar com eles e vou até o fim do mundo com eles.”

Adaptação

Reforços recentes foram utilizados na partida, mas o treinador relata que eles ainda passam por adaptação.

“Gostei do jogo do Álvaro, um jogador forte, potente, que ainda não tá bem fisicamente, não tá adaptado, não tá adaptado ao nosso estilo de jogo nem de treino. Todos os jogadores que chegam ao Brusque têm muita dificuldade de acompanhar o treino, porque o nosso treino tem muita intensidade. É um treino muito objetivo, ou seja, mais reduzido, mas com mais intensidade. O próprio Vinnícius [Vinni Faria] entrou. A gente viu que lhe faltou algum estofo, digamos assim, porque é um jogador que esteve parado por volta de 15 dias.”

“O próprio [Alex] Paulino tem muita dificuldade, o próprio Jean [Mangabeira] acabou o jogo muito cansado porque também tem dificuldades. Agora eles têm que se adaptar rapidamente ao sistema de treino, ao sistema de jogo, procurar ser mais intensos no treino. Talvez descansar mais, é importante, depois de um treino intenso descansar e temos já mais uma guerra no próximo fim de semana.”

Assista à coletiva na íntegra:

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Ypiranga-RS às 19h de domingo, 27, no Augusto Bauer, pela terceira rodada da Série C.

