Filme baseado em história de lutador de MMA e estrelado por The Rock chega aos cinemas de Brusque
O filme Coração de Lutador, baseado na história do lutador de MMA, Mark Kerr, chega aos cinemas de Brusque. O longa é estrelado por Dwayne Johnson, conhecido como The Rock. Há sessões dubladas e legendas.
Coração de Lutador acompanha a jornada física e emocional do icônico lutador de MMA Mark Kerr.
O filme retrata os momentos de glória e as dificuldades da carreira do atleta, abordando seu enfrentamento contra o vício, suas conquistas no esporte e a vida amorosa durante o auge no UFC.
Considerado um dos principais nomes do MMA nos anos 90 e 2000, Kerr precisou lidar com desafios pessoais significativos junto à esposa, Dawn, mesmo em meio ao sucesso e reconhecimento no octógono.
CINE GRACHER 1
MISSÃO PET
Dublado / 15h30
GOAT
Dublado / 18h e 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 2, 5 e 8/10)
CINE GRACHER 2
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 15h
CORAÇÃO DE LUTADOR
Dublado / 18h e 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 5 e 8/10)
CINE GRACHER 3
ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 16h30
DORA E O MUNDO MÁGICO DAS SEREIAS
Dublado / 18h30
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 20h
CINE GRACHER HAVAN 1
MISSÃO PET
Dublado / 17h
BTS 2021
Sessão 20h30 (somente no dia 2/10)
AVATAR: O CAMINHAO DA ÁGUA 3D
Dublado / 19h (não haverá sessão no dia 2/10)
CINE GRACHER HAVAN 2
ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 15h30
OS ESTRANHOS: CAPÍTULO 2
Dublado / 18h e 20h30
Legendado / 20h30 (somente 5 e 8/10)
CINE GRACHER HAVAN 3
DORA E O MUNDO MÁGICO DAS SEREIAS
Dublado / 15h
UMA BATALHA APÓS A OUTRA
Dublado / 17h
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente no dia 5/10)
