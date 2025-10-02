Filme baseado em história de lutador de MMA e estrelado por The Rock chega aos cinemas de Brusque

O filme Coração de Lutador, baseado na história do lutador de MMA, Mark Kerr, chega aos cinemas de Brusque. O longa é estrelado por Dwayne Johnson, conhecido como The Rock. Há sessões dubladas e legendas.

Coração de Lutador acompanha a jornada física e emocional do icônico lutador de MMA Mark Kerr.

O filme retrata os momentos de glória e as dificuldades da carreira do atleta, abordando seu enfrentamento contra o vício, suas conquistas no esporte e a vida amorosa durante o auge no UFC.

Considerado um dos principais nomes do MMA nos anos 90 e 2000, Kerr precisou lidar com desafios pessoais significativos junto à esposa, Dawn, mesmo em meio ao sucesso e reconhecimento no octógono.

Confira o trailer de Coração de Lutador:

CINE GRACHER 1

MISSÃO PET
Dublado / 15h30

GOAT
Dublado / 18h e 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 2, 5 e 8/10)

CINE GRACHER 2

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 15h

CORAÇÃO DE LUTADOR
Dublado / 18h e 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 5 e 8/10)

CINE GRACHER 3

ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 16h30

DORA E O MUNDO MÁGICO DAS SEREIAS
Dublado / 18h30

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 1

MISSÃO PET
Dublado / 17h

BTS 2021
Sessão 20h30 (somente no dia 2/10)

AVATAR: O CAMINHAO DA ÁGUA 3D
Dublado / 19h (não haverá sessão no dia 2/10)

CINE GRACHER HAVAN 2 

ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 15h30

OS ESTRANHOS: CAPÍTULO 2
Dublado / 18h e 20h30

Legendado / 20h30 (somente 5 e 8/10)

CINE GRACHER HAVAN 3 

DORA E O MUNDO MÁGICO DAS SEREIAS
Dublado / 15h

UMA BATALHA APÓS A OUTRA
Dublado / 17h

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente no dia 5/10)

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:


