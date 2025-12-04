Filme de ação Soldado de Chumbo chega aos cinemas de Brusque
Há sessões dubladas e legendadas
Há sessões dubladas e legendadas
O filme de ação Soldado de Chumbo chega aos cinemas de Brusque a partir desta quinta-feira, 4. Há sessões dubladas e legendas.
Nash Cavanaugh (Scott Eastwood), um veterano que tenta se distanciar de um passado turbulento, é convocado pelo governo para uma missão delicada. Ao lado do experiente agente Emmanuel Ashburn (Robert De Niro), ele precisa retornar à base de um culto do qual fez parte.
O grupo é liderado por Bokushi (Jamie Foxx), um líder carismático que atrai militares e ex-combatentes com a promessa de oferecer propósito e um novo caminho.
Com o crescimento acelerado da organização, composta por membros altamente treinados, armados e extremamente fiéis, o governo decide agir. Nash é enviado de volta ao ambiente que tentou abandonar, onde antigos aliados agora defendem uma causa sombria e misteriosa.
A partir disso, se inicia um embate intenso e imprevisível, colocando Nash no centro de um conflito explosivo.
CINE GRACHER 1
FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2
Dublado / 16h
SOLDADO DE CHUMBO
Dublado / 18h30 e 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 4, 7 e 10/12)
CINE GRACHER 2
WICKED PARTE II
Dublado / 15h e 20h15
Legendado / 20h15 (somente nos dias 4,6 e 9/12)
ZOOTOPIA 2
Dublado / 18h
CINE GRACHER 3
ZOOTOPIA 2
Dublado / 18h
MÃE FORA DA CAIXA
Dublado / 18h30
ETERNIDADE
Dublado / 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 4, 7 e 10/12)
CINE GRACHER HAVAN 1
D.P.A. 4 – O FANTÁSTICO REINO DE ONDION
Dublado / 14h30
ZOOTOPIA 2
Dublado / 17h
ZOOTOPIA 2 3D
Dublado / 20h
CINE GRACHER HAVAN 2
D.P.A. 4 – O FANTÁSTICO REINO DE ONDION
Dublado / 15h30 e 18h
TRUQUE DE MESTRE: O TERCEIRO ATO
Dublado / 20h30
CINE GRACHER HAVAN 3
ZOOTOPIA 2
Dublado / 15h30
FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2
Dublado / 18h e 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 4 e 7/12)
Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque: