Filme de ação Soldado de Chumbo chega aos cinemas de Brusque

Há sessões dubladas e legendadas

Filme de ação Soldado de Chumbo chega aos cinemas de Brusque

Há sessões dubladas e legendadas

Comente

O filme de ação Soldado de Chumbo chega aos cinemas de Brusque a partir desta quinta-feira, 4. Há sessões dubladas e legendas.

Nash Cavanaugh (Scott Eastwood), um veterano que tenta se distanciar de um passado turbulento, é convocado pelo governo para uma missão delicada. Ao lado do experiente agente Emmanuel Ashburn (Robert De Niro), ele precisa retornar à base de um culto do qual fez parte.

O grupo é liderado por Bokushi (Jamie Foxx), um líder carismático que atrai militares e ex-combatentes com a promessa de oferecer propósito e um novo caminho.

Com o crescimento acelerado da organização, composta por membros altamente treinados, armados e extremamente fiéis, o governo decide agir. Nash é enviado de volta ao ambiente que tentou abandonar, onde antigos aliados agora defendem uma causa sombria e misteriosa.

A partir disso, se inicia um embate intenso e imprevisível, colocando Nash no centro de um conflito explosivo.

Confira o trailer de Soldado de Chumbo:

CINE GRACHER 1

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2
Dublado / 16h

SOLDADO DE CHUMBO
Dublado / 18h30 e 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 4, 7 e 10/12)

CINE GRACHER 2

WICKED PARTE II 
Dublado / 15h e 20h15

Legendado / 20h15 (somente nos dias 4,6 e 9/12)

ZOOTOPIA 2
Dublado / 18h

CINE GRACHER 3

ZOOTOPIA 2
Dublado / 18h

MÃE FORA DA CAIXA
Dublado / 18h30

ETERNIDADE
Dublado / 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 4, 7 e 10/12)

CINE GRACHER HAVAN 1

D.P.A. 4 – O FANTÁSTICO REINO DE ONDION
Dublado / 14h30

ZOOTOPIA 2
Dublado / 17h

ZOOTOPIA 2 3D
Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 2 

D.P.A. 4 – O FANTÁSTICO REINO DE ONDION
Dublado / 15h30 e 18h

TRUQUE DE MESTRE: O TERCEIRO ATO
Dublado / 20h30

CINE GRACHER HAVAN 3 

ZOOTOPIA 2
Dublado / 15h30

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2
Dublado / 18h e 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 4 e 7/12)

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo