Filme de suspense ‘Drop: Ameaça Anônima’ chega aos cinemas de Brusque; confira programação

Em Drop: Ameaça Anônima, a mãe solteira e viúva Violet (Meghann Fahy) marca seu primeiro encontro com um rapaz que tem conversado on-line. Porém, ela passa a receber ameaças e a confiança entre os dois fica em cheque.

Durante o jantar num restaurante luxuoso, ela e Henry, o rapaz, parecem se dar bem, até que Violet começa a receber mensagens com ameaças de um número desconhecido.

Essa pessoa exige que ela jogue um jogo, caso contrário seus filhos sofrerão as consequências. Violet precisa seguir as instruções exigidas sem poder mencionar o que está acontecendo para ninguém, muito menos para seu companheiro romântico.

Se não fizer o que for pedido, todos que ela ama morrerão. Com diretrizes cada vez mais amedrontadoras, a situação chega em seu nível limite, com seu algoz anônimo obrigando-a a matar Henry.

Neste caminho, alguns questionamentos começam a nascer.

Confira o trailer:

