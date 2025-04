Filme de suspense “Pecadores” chega aos cinemas de Brusque; confira programação completa

Em Pecadores, Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado conturbado.

Esses acontecimentos, porém, voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo para a superfície medos e traumas.

Esse mal busca tomar conta da cidade e de todos os cidadãos, obrigando-os a lutar para sobreviver. Mais do que contornar os demônios dominadores e famintos por poder, Smoke e Stack terão que lidar com as lendas e os mitos ameaçadores que podem estar por trás desse terror.

Pecadores está disponível no Cine Gracher da Havan.

Confira trailer:

CINE GRACHER 1

UM FILME MINECRAFT

Dublado / 15h e 17h30

THE CHOSEN – A ÚLTIMA CEIA

Dublado / 20h

CINE GRACHER 2

BRANCA DE NEVE

Dublado / 15h30

THE CHOSEN – A ÚLTIMA CEIA

Dublado / 18h30

DROP: AMEAÇA ANÔNIMA

Dublado / 21h

Legendado / 21h (apenas nos dias 20 e 23)

CINE GRACHER 3

DROP: AMEAÇA ANÔNIMA

Dublado / 15h

O REI DOS REIS

Dublado / 17h

Legendado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 1

O REI DOS REIS

Dublado / 15h30 e 18h

THE CHOSEN – A ÚLTIMA CEIA

Dublado / 20h30

CINE GRACHER HAVAN 2

UM FILME MINECRAFT

Dublado / 15h e 18h45

OS REIS DOS REIS

Dublado / 20h30

CINE GRACHER HAVAN 3

THE CHOSEN – A ÚLTIMA CEIA

Dublado / 15h

NAS TERRAS PERDIDAS

Dublado / 17h30

PECADORES

Dublado / 20h

Legendado / 20h (apenas no dia 20)

