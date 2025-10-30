Filme de terror sobre desaparecimento misterioso chega aos cinemas de Brusque; veja as sessões

Há sessões dubladas e legendadas

O filme Terror em Shelby Oaks chega aos cinemas de Brusque em sessões dubladas e legendadas. Há horários no Cine Gracher do shopping.

Terror em Shelby Oaks conta a história de Mia (Camille Sullivan), uma mulher que enfrenta um período difícil após o desaparecimento de sua irmã mais nova, Riley (Sarah Durn).

Conhecida por seu canal no YouTube, Riley desaparece sem deixar rastros, levando Mia a uma longa e dolorosa busca. Com o tempo, ela começa a perder as esperanças, até que uma fita misteriosa surge, trazendo indícios de que a irmã pode ainda estar viva.

Movida por essa possibilidade, Mia retoma as investigações e se vê envolvida em uma série de acontecimentos estranhos e assustadores, que acabam revelando segredos sombrios e verdades inquietantes.

Confira o trailer de Terror em Shelby Oaks:

CINE GRACHER 1

O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 16h

TERROR EM SHELBY OAKS
Dublado / 18h15 e 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 30/10, 2 e 5/11)

CINE GRACHER 2

FRANKIE E OS MONSTROS
Dublado / 16h

O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 19h

PAI DO ANO
Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 31/10, 2 e 4/11)

CINE GRACHER 3

MAURÍCIO DE SOUZA
Dublado / 16h e 18h

CHAINSAW MAN – O FILME: ARCO DA REZE 
Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 1

O BOM MENINO
Dublado / 16h e 15h (sessão das 15h somente nos dias 1 e 2/11)

Legendado / 21h (somente nos dias 30/10 e 5/11)

SE NÃO FOSSE VOCÊ
Dublado / 20h30

GUERREIRAS DO K-POP: PARA CANTAR JUNTO
Dublado / 17h (somente nos dias 1 e 2/11) e 20h (somente nos dias 31/10, 1 e 2/11)

Legendado / 20h (somente no dia 2/11)

CINE GRACHER HAVAN 2 

O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 16h

O TELEFONE PRETO 2
Dublado / 18h e 20h30

Legendado / 20h30 (somente no dia 2/11)

CINE GRACHER HAVAN 3 

A CASA MÁGICA DA GABBY
Dublado / 15h30

O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 18h30

SE NÃO FOSSE VOCÊ
Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos das 2 e 5/11)

