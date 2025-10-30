Filme de terror sobre desaparecimento misterioso chega aos cinemas de Brusque; veja as sessões
Há sessões dubladas e legendadas
Há sessões dubladas e legendadas
O filme Terror em Shelby Oaks chega aos cinemas de Brusque em sessões dubladas e legendadas. Há horários no Cine Gracher do shopping.
Terror em Shelby Oaks conta a história de Mia (Camille Sullivan), uma mulher que enfrenta um período difícil após o desaparecimento de sua irmã mais nova, Riley (Sarah Durn).
Conhecida por seu canal no YouTube, Riley desaparece sem deixar rastros, levando Mia a uma longa e dolorosa busca. Com o tempo, ela começa a perder as esperanças, até que uma fita misteriosa surge, trazendo indícios de que a irmã pode ainda estar viva.
Movida por essa possibilidade, Mia retoma as investigações e se vê envolvida em uma série de acontecimentos estranhos e assustadores, que acabam revelando segredos sombrios e verdades inquietantes.
CINE GRACHER 1
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 16h
TERROR EM SHELBY OAKS
Dublado / 18h15 e 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 30/10, 2 e 5/11)
CINE GRACHER 2
FRANKIE E OS MONSTROS
Dublado / 16h
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 19h
PAI DO ANO
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 31/10, 2 e 4/11)
CINE GRACHER 3
MAURÍCIO DE SOUZA
Dublado / 16h e 18h
CHAINSAW MAN – O FILME: ARCO DA REZE
Dublado / 20h
CINE GRACHER HAVAN 1
O BOM MENINO
Dublado / 16h e 15h (sessão das 15h somente nos dias 1 e 2/11)
Legendado / 21h (somente nos dias 30/10 e 5/11)
SE NÃO FOSSE VOCÊ
Dublado / 20h30
GUERREIRAS DO K-POP: PARA CANTAR JUNTO
Dublado / 17h (somente nos dias 1 e 2/11) e 20h (somente nos dias 31/10, 1 e 2/11)
Legendado / 20h (somente no dia 2/11)
CINE GRACHER HAVAN 2
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 16h
O TELEFONE PRETO 2
Dublado / 18h e 20h30
Legendado / 20h30 (somente no dia 2/11)
CINE GRACHER HAVAN 3
A CASA MÁGICA DA GABBY
Dublado / 15h30
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 18h30
SE NÃO FOSSE VOCÊ
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos das 2 e 5/11)
Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?: