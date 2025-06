Filme de zumbis, “Extermínio: A Evolução” chega aos cinemas de Brusque; confira programação

Em Extermínio: A Evolução, já se passaram três décadas desde que o vírus da raiva escapou do laboratório de pesquisas médicas e contaminou grande parte da humanidade, transformando-os em zumbis apavorantes. No longa, acompanhamos as estratégias de sobrevivência de um grupo que, isolados numa ilha, encontraram um jeito de viver entre as criaturas.

Amparados por um muro e conectados com os territórios contaminados por uma estrada altamente protegida, alguns cidadãos do grupo precisam sair numa missão. Fora da segurança de sua comunidade, eles descobrem novos horrores e mutações que parecem ter acometido não só os infectados, mas também os sobreviventes que ficaram.

O filme Extermínio: A Evolução está disponível no Cine Gracher da Havan.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

LILO & STITCH

Dublado / 15h30 e 18h30

ELIO

Dublado / 19h

BAILARINA

Dublado / 21h

Legendado / 21h (apenas nos dias 20 e 24)

CINE GRACHER 2

COMO TREINAR SEU DRAGÃO

Dublado / 17h30 e 20h30

CINE GRACHER 3

LILO & STITCH

Dublado / 18h e 20h

CINE GRACHER HAVAN 1

ELIO (3D)

Dublado / 15h e 20h

LILO & STITCH (3D)

Dublado / 14h30 e 17h30

CINE GRACHER HAVAN 2

COMO TREINAR SEU DRAGÃO

Dublado / 16h e 20h

CINE GRACHER HAVAN 3

LILO & STITCH

Dublado / 15h

EXTERMÍNIO: A EVOLUÇÃO

Dublado / 18h (exceto no dia 22)

Legendado / 20h45 (apenas nos dias 19, 22 e 25)

