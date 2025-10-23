Filme sobre a vida de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, chega aos cinemas de Brusque
Há sessões no Cine Gracher do shopping e da Havan
O filme que conta a história de Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica, chega aos cinemas de Brusque. Há sessões no Cine Gracher do shopping e da Havan.
Mauricio de Sousa: O Filme apresenta uma nova perspectiva sobre a trajetória do maior quadrinista do país. A produção revisita sua infância, a convivência com os pais e os momentos que transformaram em realidade o sonho de se tornar desenhista.
Criador da Turma da Mônica e de outros ícones da cultura nacional, o longa oferece um retrato íntimo e emocional do artista e das influências que moldaram sua obra, entre elas, a avó Dita e sua família, fundamentais na inspiração dos personagens.
Da descoberta pelo universo dos quadrinhos ao desafio de construir uma carreira considerada improvável na época, o filme destaca a determinação de Mauricio de Sousa em defender suas ideias e dar vida às histórias que marcaram gerações.
CINE GRACHER 1
MAURÍCIO DE SOUZA
Dublado / 16h
MISSÃO PET
Dublado / 18h
CHAINSAW MAN – O FILME: ARCO DA REZE
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 23, 26 e 29)
CINE GRACHER 2
FRANKIE E OS MONSTROS
Dublado / 16h e 18h30
PAI DO ANO
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 24, 26 e 29)
CINE GRACHER 3
MISSÃO PET
Dublado / 15h
SE NÃO FOSSE VOCÊ
Dublado / 17h e 20h
Legendado / 20h (somente nos dias 23, 26 e 29)
CINE GRACHER HAVAN 1
A CASA MÁGICA DE GABBY
Dublado / 15h30 e 18h
CHAINSAW MAN – O FILME: ARCO DA REZE 3D
Dublado / 20h30
CINE GRACHER HAVAN 2
ENTRE PENAS E BICADAS
Dublado / 15h
O TELEFONE PRETO 2
Dublado / 18h e 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 23, 26 e 29)
CINE GRACHER HAVAN 3
MAURÍCIO DE SOUZA
Dublado / 16h, 18h30 e 21h
