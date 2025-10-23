Filme sobre a vida de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, chega aos cinemas de Brusque

O filme que conta a história de Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica, chega aos cinemas de Brusque. Há sessões no Cine Gracher do shopping e da Havan.

Mauricio de Sousa: O Filme apresenta uma nova perspectiva sobre a trajetória do maior quadrinista do país. A produção revisita sua infância, a convivência com os pais e os momentos que transformaram em realidade o sonho de se tornar desenhista.

Criador da Turma da Mônica e de outros ícones da cultura nacional, o longa oferece um retrato íntimo e emocional do artista e das influências que moldaram sua obra, entre elas, a avó Dita e sua família, fundamentais na inspiração dos personagens.

Da descoberta pelo universo dos quadrinhos ao desafio de construir uma carreira considerada improvável na época, o filme destaca a determinação de Mauricio de Sousa em defender suas ideias e dar vida às histórias que marcaram gerações.

Confira o trailer de Mauricio de Sousa: O Filme

CINE GRACHER 1

MAURÍCIO DE SOUZA

Dublado / 16h

MISSÃO PET

Dublado / 18h

CHAINSAW MAN – O FILME: ARCO DA REZE

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 23, 26 e 29)

CINE GRACHER 2

FRANKIE E OS MONSTROS

Dublado / 16h e 18h30

PAI DO ANO

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 24, 26 e 29)

CINE GRACHER 3

MISSÃO PET

Dublado / 15h

SE NÃO FOSSE VOCÊ

Dublado / 17h e 20h

Legendado / 20h (somente nos dias 23, 26 e 29)

CINE GRACHER HAVAN 1

A CASA MÁGICA DE GABBY

Dublado / 15h30 e 18h

CHAINSAW MAN – O FILME: ARCO DA REZE 3D

Dublado / 20h30

CINE GRACHER HAVAN 2

ENTRE PENAS E BICADAS

Dublado / 15h

O TELEFONE PRETO 2

Dublado / 18h e 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 23, 26 e 29)

CINE GRACHER HAVAN 3

MAURÍCIO DE SOUZA

Dublado / 16h, 18h30 e 21h

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

