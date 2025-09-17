Filmes do Batman retornam aos cinemas de Brusque; confira as sessões

Os filmes Batman Eternamente, de 1995, e Lego Batman, de 2017, retornam aos cinemas de Brusque em sessões especiais. A programação acontece em comemoração ao Batman Day, no sábado, 20, data que celebra o legado do personagem.

Na trama de Batman Eternamente, Duas-Caras (Tommy Lee Jones) e Charada (Jim Carrey), dois vilões excêntricos, se unem com o objetivo de descobrir quem está por trás da máscara do Batman (Val Kilmer) e, depois, eliminá-lo.

Durante essa missão, o herói conta com a ajuda de um jovem (Chris O’Donnell), movido pelo desejo de vingança após perder a família em um acidente provocado por Duas-Caras.

Em Lego Batman, o herói é retratado como alguém extremamente egocêntrico, que vive de forma solitária em Gotham City. Apesar disso, ele adora o status de celebridade e o fato de ser chamado pela polícia sempre que surge um problema — que, inevitavelmente, acaba resolvendo.

Com a aposentadoria do comissário Gordon, sua filha, Barbara Gordon, assume o cargo e busca implementar novos métodos para que a polícia não dependa tanto do Batman. O herói, no entanto, rejeita a ideia, embora sinta uma forte atração por Barbara.

Enquanto isso, o Coringa elabora um plano contra o Homem-Morcego, motivado pelo ressentimento de não ser reconhecido como seu maior inimigo.

Confira o trailer de Batman Eternamente:

CINE GRACHER 1

TOY STORY

Dublado / 14h30

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO

Dublado / 16h30 e 20h

Legendado / 20h (somente nos dias 18, 21 e 24/09)

CINE GRACHER 2

A SOGRA PERFEITA 2

Dublado / 17h e 19h (não haverá sessão no dia 20/9)

LEGO BATMAN

Dublado / 16h (somente no dia 20/9)

BATMAN ETERNAMENTE

Dublado / 18h30 (somente no dia 20/9)

ANIMAIS PERIGOSOS

Dublado / 21h

Legendado / 21h (somente no dia 21/9)

CINE GRACHER 3

SUPER WINGS EM VELOCIDADE MÁXIMA

Dublado / 15h

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL

Dublado / 17h e 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 19 e 23/9)

CINE GRACHER HAVAN 1

TOY STORY

Dublado / 14h30

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL

Dublado / 16h30

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO

Dublado / 19h30

Legendado / 19h30 (somente nos dias 19 e 23/9)

BTS 2016 LIVE

Dublado / 20h30 (somente no dia 24/9)

CINE GRACHER HAVAN 2

OS CARAS MALVADOS 2

Dublado / 15h30

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL

Dublado / 18h15

A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA

Dublado / 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 18 e 21/9)

CINE GRACHER HAVAN 3

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO

Dublado / 15h30

TOY STORY

Dublado / 18h30

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente no dia 21/9)

Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

