Filmes do Batman retornam aos cinemas de Brusque; confira as sessões
Programação acontece em comemoração ao Batman Day
Os filmes Batman Eternamente, de 1995, e Lego Batman, de 2017, retornam aos cinemas de Brusque em sessões especiais. A programação acontece em comemoração ao Batman Day, no sábado, 20, data que celebra o legado do personagem.
Na trama de Batman Eternamente, Duas-Caras (Tommy Lee Jones) e Charada (Jim Carrey), dois vilões excêntricos, se unem com o objetivo de descobrir quem está por trás da máscara do Batman (Val Kilmer) e, depois, eliminá-lo.
Durante essa missão, o herói conta com a ajuda de um jovem (Chris O’Donnell), movido pelo desejo de vingança após perder a família em um acidente provocado por Duas-Caras.
Em Lego Batman, o herói é retratado como alguém extremamente egocêntrico, que vive de forma solitária em Gotham City. Apesar disso, ele adora o status de celebridade e o fato de ser chamado pela polícia sempre que surge um problema — que, inevitavelmente, acaba resolvendo.
Com a aposentadoria do comissário Gordon, sua filha, Barbara Gordon, assume o cargo e busca implementar novos métodos para que a polícia não dependa tanto do Batman. O herói, no entanto, rejeita a ideia, embora sinta uma forte atração por Barbara.
Enquanto isso, o Coringa elabora um plano contra o Homem-Morcego, motivado pelo ressentimento de não ser reconhecido como seu maior inimigo.
CINE GRACHER 1
TOY STORY
Dublado / 14h30
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 16h30 e 20h
Legendado / 20h (somente nos dias 18, 21 e 24/09)
CINE GRACHER 2
A SOGRA PERFEITA 2
Dublado / 17h e 19h (não haverá sessão no dia 20/9)
LEGO BATMAN
Dublado / 16h (somente no dia 20/9)
BATMAN ETERNAMENTE
Dublado / 18h30 (somente no dia 20/9)
ANIMAIS PERIGOSOS
Dublado / 21h
Legendado / 21h (somente no dia 21/9)
CINE GRACHER 3
SUPER WINGS EM VELOCIDADE MÁXIMA
Dublado / 15h
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 17h e 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 19 e 23/9)
CINE GRACHER HAVAN 1
TOY STORY
Dublado / 14h30
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 16h30
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 19h30
Legendado / 19h30 (somente nos dias 19 e 23/9)
BTS 2016 LIVE
Dublado / 20h30 (somente no dia 24/9)
CINE GRACHER HAVAN 2
OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h30
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 18h15
A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA
Dublado / 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 18 e 21/9)
CINE GRACHER HAVAN 3
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 15h30
TOY STORY
Dublado / 18h30
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente no dia 21/9)
