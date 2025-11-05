Filmes que integram festival internacional de cinema serão exibidos gratuitamente em Brusque; saiba quando

O O Circuito FAM de Cinema Santa Catarina chega a Brusque com duas exibições especiais que integram a 21ª edição da mostra itinerante do FAM. As sessões ocorrem na Fundação Cultural, na praça da Cidadania, e trazem filmes premiados que percorrem o estado, promovendo o acesso democrático ao audiovisual latino-americano.

A programação em Brusque inicia na quinta-feira, 6, às 10h, com o programa “Histórias ao Nosso Redor”, uma seleção de curtas-metragens que exploram memórias, identidades e transformações sociais, em obras de ficção, documentário e animação produzidas em diferentes países da América Latina.

Já na terça-feira, 11, também às 10h, será apresentado o programa Infantojuvenil, voltado especialmente para o público jovem. A sessão reúne animações que estimulam a imaginação e o olhar sensível sobre o mundo, abordando temas como amizade, natureza e autodescoberta.

Com entrada gratuita, as sessões contam com recursos de acessibilidade, incluindo Libras, Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) e audiodescrição, garantindo que mais pessoas possam vivenciar plenamente a experiência do cinema.

Leia também:

1. Ex-presidente da Sociedade Amigos de Brusque morre aos 56 anos

2. “Boom” de investidores brasileiros em Orlando faz brusquense vender mais de US$ 10 milhões por ano

3. Balneário Camboriú terá Times Square e empreendimento gastronômico inspirado em NY: investimento é de R$ 50 mi

4. Estufa Cipriani guarda um pedaço da Itália em Nova Trento; conheça o lugar

5. Mutirão de castração será realizado na FIP; saiba como participar



Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

