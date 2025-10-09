6 x 1

Depois da aprovação, na Câmara dos Deputados, com amplo apoio da bancada catarinense, da ampliação da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, deve entrar em pauta nos próximos dias o texto que acaba com a escala 6×1, aquela que tem seis dias de trabalho consecutivos, seguido de um de folga, no sétimo dia. Agora são outros quinhentos. A não ser os dois congressistas do PT (Pedro Uczai e Ana Paula Lima, totalmente favoráveis), nos demais partidos há indefinições e pressões imensas, de patrões a empregados. Mas todos sabem que o tema tem amplo apoio popular e pode ser usado positiva ou negativamente como trunfo na eleição de 206. Aguardemos, pois.

Intimidades familiares

Durante o governo de Jair Bolsonaro, a então primeira-dama, Michelle, impediu, por um tempo, que o filho caçula dele, Jair Renan, o “04”, vereador em Balneário Camboriú, fosse à residência oficial, em Brasília. Era tido como “folgado”, no bom e mau sentido. As tensões foram amainadas. O intrépido rapaz, agora exibindo tatuagens nos braços, tem passado vários dias ao lado do pai, em prisão domiciliar e um tanto debilitado, inclusive participando de encontros autorizados pelo “supremo” Alexandre de Moraes.

Mandado ameaçado 1

O Tribunal Superior Eleitoral deve finalizar até a campanha eleitoral processos envolvendo dois governadores e um senador, que podem ter impacto na formação de palanques em 2026. O senador é Jorge Seif (PL-SC), que pode ter seu mandato cassado e ficar inelegível, o que muda seus planos e os de seus grupos políticos em SC. No TSE a ação mais adiantada é a dele, como réu, e a tendência é que a sentença saia até o fim do ano.

Mandato ameaçado 2

Seu processo começou a ser julgado em abril de 2024 e em seguida suspenso para produção de novas provas sobre suposto abuso de poder econômico, motivado por suspeita de que o empresário Luciano Hang usou a empresa de que é sócio para fazer a campanha do senador, disponibilizando funcionários e aviões, o que ambos negam.

Incentivo à Cultura

Desembarca hoje em Florianópolis a primeira edição itinerante da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), na região Sul. O colegiado é responsável pela aprovação de projetos da Lei Rouanet e até sexta-feira vai reunir produtores, gestores, investidores e representantes do setor cultural de todo o Estado, no Teatro Ademir Rosa, no Auditório Antonieta de Barros e na Fundação Franklin Cascaes. Nos três dias haverá palestras, encontros setoriais, reuniões de trabalho e visitas a projetos apoiados pela Lei Rouanet na capital catarinense.

Preferido

O Volkswagen Tera manteve a liderança em setembro como o modelo de veículo 0 KM mais procurado em SC, informa a plataforma Webmotors Autoinsights, que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro. Conforme o levantamento, o novo SUV da Volkswagen é seguido por Ford Ranger (2º), Volkswagen Nivus (3º), Nissan Kicks (4º), Hyundai Creta (5º), Ford Maverick (6º), Ford Territory (7º), Ford F-150 (8º), Chevrolet S10 (9º) e Honda HR-V (10º). No segmento de usados, o Honda Civic segue como o mais buscado, seguido por Toyota Corolla (2º) e Volkswagen Gol (3º).

Favorito

Exceto a desastrosa atuação dele no último domingo, o jovem e competente árbitro de futebol catarinense (e, dizem, ser muito boa gente, sem estrelismos) Ramon Abatti, é favorito para ir à Copa do Mundo. Seu desempenho no recente Mundial de Clubes o colocou na cabeça do grupo brasileiro na pré-lista da Fifa ao lado de Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus. Boa sorte a ele.

Vivendo a aprendendo 1

Após as polêmicas do Programa Universidade Gratuita, o governador Jorginho Mello reagiu em tempo: mandou para o Legislativo projetos que o alteram, junto com o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense (Fumdesc). Mudam os critérios para a concessão de bolsas, com análise de renda e patrimônio dos candidatos, além da criação de uma comissão estadual para fiscalizar a aplicação dos recursos.

Vivendo a aprendendo 2

Na mesma área, foram apresentados por deputados vários projetos de lei prevendo programas de saúde mental para professores, formação docente, educação climática e combate à violência escolar. Outros sugerem um programa de adoção responsável nas escolas, que inclui ações de conscientização sobre o bem-estar animal.