Fim da linha de ônibus da rua São Pedro gera protestos de vereadores em Guabiruba

A falta de ônibus na rua São Pedro, em Guabiruba, gerou protestos da oposição na sessão da Câmara desta terça-feira, 12. Recentemente, vereadores se reuniram com o prefeito Valmir Zirke (PP) para discutir o assunto.

Na segunda-feira, 11, foi anunciada a retirada da linha de ônibus que atendia a rua São Pedro. Segundo a prefeitura, havia baixa adesão. Os vereadores Osmar Vicentini Filho (PL), Justavo Barroso (Podemos), Eduardo Schweigert (MDB) e Freddy Nagel (MDB) trataram do assunto na tribuna.

“O bairro São Pedro vai ficar sem ônibus. Precisamos nos colocar no lugar dos moradores. Às vezes, as pessoas utilizam ônibus para trabalhar em Brusque. A nossa única resposta a elas passou a ser: ‘procure o prefeito’. Nenhuma decisão foi tomada até agora”, critica Vicentini.

Freddy relata que o prefeito apresentou possíveis ações durante o encontro. No entanto, o vereador diz que é necessário encontrar medidas com a maior antecedência possível, para garantir que os moradores sejam atendidos.

