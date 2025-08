Fim de festa e barulho: casos de agressão contra a mulher são registrados pela PM em Brusque na noite de domingo

A Polícia Militar de Brusque atendeu, na noite de domingo, 3, ocorrências relacionadas a violência contra a mulher, incluindo dois casos de violência doméstica e um de importunação sexual. Os registros ocorreram nos bairros Steffen, Dom Joaquim e Centro I.

O primeiro foi por volta das 19h30, na rua Rodolfo Steffen, no bairro Steffen. A PM foi acionada para conter uma grande confusão envolvendo seis pessoas durante a comemoração de um aniversário. Quando a equipe policial chegou, a maioria dos envolvidos já havia deixado o local, restando apenas a moradora de 39 anos, aniversariante, e seu companheiro, de 32.

Segundo relato da mulher, o homem iniciou uma discussão com um dos convidados, que evoluiu para ameaças contra ela. A vítima demonstrou interesse em solicitar medida protetiva de urgência. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia Civil.

Mulher agredida após questionar barulho

Já por volta das 23h, na rua Beira Rio, no bairro Dom Joaquim, a PM atendeu a uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, de 27 anos, aguardava do lado de fora da residência e relatou ter sido agredida fisicamente e ameaçada pelo companheiro, de 30 anos, após questioná-lo sobre os barulhos vindos do interior da casa. Ambos também foram encaminhados à delegacia.

Jovem denuncia importunação sexual no Centro

Por volta da meia-noite, na rua Prefeito Germano Schaeffer, no bairro Centro I, uma mulher de 21 anos relatou ter sido vítima de importunação sexual.

Ela contou que um homem de 39 anos passou a mão em suas nádegas. O ato foi testemunhado pela irmã da vítima. Conforme a PM, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e fazia uso de tornozeleira eletrônica. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Todos os casos foram registrados e estão sob responsabilidade da Polícia Civil.