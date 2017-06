Após uma madrugada fria com forte nevoeiro que se estendeu até grande parte desta manhã, tivemos mais um dia de muito sol em Brusque, quinta-feira,29, de céu com poucas nuvens, cenário este que favoreceu mais uma vez a rápida elevação nas temperaturas na parte da tarde, com máximas na casa dos 26ºC em nosso município, quente portanto, para a época do ano.

Mas este ”calorzinho” fora de época está com suas horas contadas. Segundo Bianca Souza, técnica em meteorologia, as temperaturas vão diminuir passando novamente para o patamar de inverno já a partir do próximo sábado,1º. Não há previsão de frio intenso, mas pelo menos vamos ter não só as temperaturas do amanhecer baixas, mas as da tarde também deverão ficar mais próxima do que é o padrão da estação. Na condição do tempo, o sábado deverá ser bem nublado com menores aberturas de sol. O litoral norte ainda poderá ter alguma instabilidade passageira. O domingo deverá ter maiores aberturas de sol, mas ainda com bastante nuvens no Norte finaliza Bianca.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas registradas em Brusque e Guabiruba nesta quinta, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

13,4ºC com 26,3ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

14,2ºC com 26,1ºC /Bairro Centro/Brusque

13,2ºC com 24,7ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

12,3ºC com 22,6ºC /Trutas/Bairro Lageado Alto/Guabiruba