A frente fria que causou chuva em Brusque no dia de ontem já se afastou totalmente se SC e deu lugar a uma nova massa de ar frio e seco.

Diante disso, foram observadas temperaturas até abaixo de 10ºC em nosso município na última madrugada, com valores mínimos no amanhecer desta sexta,04, oscilando marcas entre 09ºC e 12ºC. O dia seguiu ensolarado e como o ar frio está atuando sobre a nossa região, não tivemos um aquecimento considerável na parte da tarde, máximas na casa dos 22ºC.

Abaixo estão os valores de temperaturas extremas registradas nesta sexta-feira em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

9,8ºC com 23,0ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

12,0ºC com 22,4ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

11,3ºC com 22,1ºC /Bairro Centro/Brusque

9,2ºC com 21,1ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

8,5ºC com 20,6ºC /Trutas/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Fim de Semana

Com informações colhidas junto a Bianca Souza, técnica em meteorologia, o final de semana será de tempo seco, presença do sol, que irá aparecer por entre algumas nuvens tanto na região de Brusque quanto quanto em todo o estado. Como as noites e as manhãs seguem frias, sem ser um frio rigoroso em boa parte das cidades, vamos ter mais nuvens e pontos de nevoeiros de manhã, sobretudo no Norte e Vale do Itajaí. No entanto, não passa disso. Sol e nuvens nos dois dias. Sendo assim, as temperaturas das tardes ficam agradáveis entre 21 e 23°C na maioria das regiões.