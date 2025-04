Após um período de instabilidade climática que marcou a sexta-feira, 11, o sol voltou a brilhar neste sábado, 12, em Brusque, trazendo não apenas o calor do astro-rei, mas também o entusiasmo das famílias que decidiram aproveitar o fim de semana repleto de atrações alusivas ao período pascal.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

A cidade, então conhecida por preservar tradições e valorizar o convívio comunitário, está sendo palco de uma série de eventos, encantando desde os pequenos até os adultos.

Brusque vibrante na praça

Entre as principais programações, a praça Barão de Schneeburg tornou-se o coração da festa, com feira de Páscoa, apresentações musicais e atividades interativas e recreativas voltadas às crianças.

O ambiente, então tomado por cores, aromas e sorrisos, é capaz de transformar o Centro da cidade em um espaço de confraternização e alegria.

Brusque vibrante na Fenarreco

Já no pavilhão da Fenarreco, a Feira Solidária de Páscoa – Vila Encantada vem atraindo grande público com seus estandes de artesanato, gastronomia e atrações infantis.

A presença do Coelho da Páscoa, oficinas de pintura, parque infantil e opções variadas de comidas típicas, proporcionam momentos de diversão e encantamento para todas as idades.

Além desses destaques, outras atividades pascais também ocorrem em diferentes pontos de Brusque, contribuindo então para o clima festivo que marca este fim de semana.

Confira logo após os anúncios, a belíssima galeria de fotos que reúne os momentos mais encantadores deste sábado pascal em Brusque.

Galeria após anúncios

Brusque vista no sábado

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

