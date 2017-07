Fim de semana dos Comunitários de Brusque tem campeões em cinco modalidades

Os Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) seguem a todo vapor pelo município. Neste último fim de semana, foram realizadas as disputas de seis modalidades, em cinco delas houve campeões. Apenas o futsal feminino continua indefinido, com a realização da terceira rodada no 14.

Já o vôlei de praia, sinuca, xadrez, tênis de campo e ciclismo mountain bike tiveram os campeões conhecidos. Ainda no , a disputa do xadrez movimentou a praça de alimentação do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof. O campeão da modalidade foi Jean Carlos Tomasia, do Souza Cruz, à frente de Djoni Adrian Flor e Gastão da Cunha, do Primeiro de maio.

Simultaneamente, os atletas do ciclismo mountain bike fizeram uma disputa emocionante que teve início na estrada Geral da Fazenda. No masculino, deu dobradinha do bairro Primeiro de Maio com os atletas Fábio Henrique Zunino e Leandro Bruns.

Jean Carlos de Souza, do Guarani, acabou na terceira colocação. Entre as mulheres, a grande campeã foi Cristiane Teolinda do Paquetá, seguida por Márcia Machado e Graziela Tomasi, ambas do Maluche.

Também no foi o dia de conhecer o campeão do tênis. Nesta modalidade quem brilhou foi Rodrigo Fuckner Jr, primeiro colocado pelo bairro Maluche. Taciano Petermann, do Rio Branco, e Victor Wilke, do Guarani, terminaram na e terceira colocação, respectivamente. Na disputa por equipes, que é a que vale pontos na classificação geral, o Centro somou 18 pontos, contra 15 do Maluche e 12 do Rio Branco.

Jogos de

Os Jacobs continuaram no com a disputa da sinuca e do vôlei de praia masculino e feminino. Na primeira modalidade, disputada no Kaos Bar, o grande vencedor foi Gilmar Alves, do bairro Steffen. Na finalíssima, ele venceu Rogério Oliveira na partida desempate e se sagrou campeão sobre o adversário do São Pedro. O terceiro lugar também foi para o São Pedro, este conquistado por José Formiga.

No vôlei de praia, homens e mulheres movimentaram a manhã no Clube Guarani. Na disputa masculina, Tiago Batschauer e Michel Bretzske, do Santa Rita, venceram José Dominetti e Bruno Alexandre Peiter, do Joaquim, e levaram o título de campeão. O placar final acabou em 21 a 16 para o Santa Rita.

Na disputa feminina, quem venceu foi o Águas Claras, com a dupla Ana Gabriela Hartmann e Simone Padilha. O segundo lugar ficou com o São Pedro, conquistado por Vania e Amanda Gohr, mãe e filha, respectivamente. As atletas encerraram à frente de Rio Branco e Guarani nos critérios de desempate.

VEJA OS RESULTADOS DOS JACOBS NO FIM DE SEMANA

– 15/7

TÊNIS DE CAMPO MASCULINO – JOGOS NO CLUBE GUARANI

Classificação individual??Rodrigo Fuckner Jr – Maluche

Taciano Petermann – Rio Branco

?Victor Wilke – Guarani

Classificação por equipes

1º Centro – 18

2º Maluche – 15

3º Rio Branco – 12

XADREZ

Masculino:

1º Jean Carlos Tomasia -Souza Cruz

2º Djoni Adrian Flor – 1º de Maio

3º Gastão da Cunha – 1º de maio

Feminino:

1º Joice Regina Mafra – Maluche

2º Beatriz Mafra – Maluche

3º Camila do Espírito Santo – Águas Claras

FUTSAL FEMININO – 3ª RODADA – JOGOS NA ARENA BRUSQUE

14h – Bateas 3×0 Zantão (Grupo A)

14h45 – Joaquim 1×5 Santa Rita (Grupo A)

15h30 – Limeira 1×0 Águas Claras (Grupo B)

16h15 – Tomaz Coelho 1×1 São Pedro (Grupo B)

17h – Rua Nova Trento 0x0 Steffen (Grupo C)

CICLISMO MOUNTAIN BIKE

Classificação masculino

Fábio Henrique Zunino – 1º de Maio

Leandro Bruns – 1º de Maio

Jean Carlos de Souza – Guarani

Classificação feminino

Cristiane Teolinda – Paquetá

Márcia Machado – Maluche

Graziela Tomasi – Maluche



– 16/7

SINUCA

Local: Kao’s Bar (Rua Tiradentes)

Classificação masculino

1º Gilmar Alves – Steffen

2º Rogério Oliveira – São Pedro

3º José Formiga – São Pedro

VÔLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO

Local: Clube Esportivo Guarani

Classificação masculino

1º Santa Rita

2º Joquim

3º São Pedro

Classificação feminino

1º Águas Claras

2º São Pedro

3º Rio Branco

CLASSIFICAÇÃO GERAL – PARCIAL

​1ª São Pedro – 49 pontos

​2º Águas Claras – 46

​3º Maluche – 40

​4º Steffen – 25

​5º Limeira – 24

​6º Joaquim – 23

​7º Centro – 13

​8º Rio Branco – 13

​9º Souza Cruz – 12

​10º Santa Rita – 11