Final da Champions League será transmitida no Cine Gracher da Havan em Brusque

A final da Champions League será transmitida no Cine Gracher da Havan de Brusque neste sábado, 1º. A sessão do jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund está marcada para às 15h30.

Com transmissão nacional, o jogo acontecerá no estádio de Wembley, em Londres. Esta será a 69ª edição da competição de clubes de elite da Europa e a 32ª desde que foi renomeada como UEFA Champions League. Confira todos os detalhes da partida pelo site oficial do torneio.

CINE GRACHER 1



GARFIELD

Dublado / 15h30 (3D)

IMACULADA

Dublado / 18h

FURIOSA: UMA SAGA MAD MAX

Dublado / 20h

HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE ASKABAN

Legendado / 20h (somente no dia 04/06)

CINE GRACHER 2

PLANETA DOS MACACOS: O REINADO

Dublado / 16h

THE CHOSEN – OS ESCOLHIDOS PARTE 4

Dublado / 19h30

HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE ASKABAN

Legendado / 19h30 (somente no dia 04/06)

CINE GRACHER 3

FÚRIA PRIMITIVA

Dublado / 15h30 e 18h15

IMACULADA

Dublado / 21h

Legendado / 21h (somente no dia 02/06)

HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE ASKABAN

Dublado / 19h30 (somente no dia 04/06)

CINE GRACHER HAVAN 1



GARFIELD

Dublado / 14h45

FURIOSA: UMA SAGA MAD MAX

Dublado / 17h

UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL 2024

Transmissão nacional / 15h30 (somente no dia 01/06)

CINE GRACHER HAVAN 2

AMIGOS IMAGINÁRIOS

Dublado / 15h

PLANETA DOS MACACOS: O REINADO

Dublado / 17h30 e 20h30

CINE GRACHER HAVAN 3

OS ESTRANHOS – CAPÍTULO 1

Dublado / 16h e 21h15

AMIGOS IMAGINÁRIOS

Dublado / 18h45

HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE ASKABAN

Dublado / 17h e 20h30 (somente no dia 04/06)

