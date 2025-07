O Campeonato de Futebol Amador de Brusque termina neste sábado, 26, com a grande final: Abresc x Mecânica do Japa, às 17h30, no estádio Augusto Bauer. Antes, às 15h15, Santos Dumont e Santa Cruz fazem a decisão do terceiro lugar.

As duas equipes finalistas já se enfrentaram na primeira fase, com vitória da Abresc por 2 a 1, também no Augusto Bauer. Siri e Gelatti marcaram pelo time de Águas Claras, enquanto Marcelo Quilder diminuiu para os mandantes.

A Abresc é um dos clubes mais tradicionais do futebol amador brusquense. Desde 2011, nos campeonatos organizados pela Fundação Municipal de Esportes (FME), a equipe foi campeã em 2013 e 2019, disputando as finais também em 2014, 2018 e 2023.

Em 2025, a Abresc segue invicta. São sete vitórias e um empate obtidos, com 34 gols marcados e apenas oito sofridos. Após liderar o Grupo B, a equipe eliminou Resenha e Santa Cruz nas quartas de final e nas semifinais, respectivamente.

Do outro lado, a Mecânica do Japa é a atual vice-campeã. A equipe estreou na competição em 2023, chegando às semifinais, e no ano seguinte perdeu a decisão para o América. Chega à final pelo segundo ano consecutivo.

Após se classificar na segunda posição do Grupo B, a equipe passou por Orlando e Santos Dumont para chegar à final. Contra o Santos Dumont, a classificação foi obtida nos pênaltis. Após perder por 2 a 0 no jogo de ida, a Mecânica devolveu o placar no jogo de volta e venceu por 4 a 3 nas penalidades.

