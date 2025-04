Finalistas do 4º Festival da Canção de Brusque são anunciados; confira quem são

A etapa de triagem do 4º Festival da Canção de Brusque revelou os dez artistas que se classificaram para a etapa final do evento. O festival contou com um 49 inscrições. A etapa final do festival está marcada para as 19h do dia 29 de abril de 2025, no Teatro do Cescb.

O júri, composto por Alexandre Stol, Louise Clemente Fuck e Matheus Teixeira, todos arte-educadores da Fundação Cultural de Brusque, avaliou as canções com base em critérios de letra e melodia.

Os classificados na etapa de triagem são: Leonardo Schmitt Vieira, Venâncio Domingos Neto, Elisa Cordeiro, João Guilherme Schaefer Minatti, Wellington Felipe Conte de Meira, Fernando Pessoa, Francine Cavalheiro Carbonera, Andrei Leite de Freitas, Leonardo Heckert e Michel Nornberg de Oliveira.

Aos interessados em acompanhar a etapa final, basta comparecer ao local. A entrada é gratuita.

Para o diretor-geral da Fundação Cultural, Igor Balbinot, a expectativa é de um grande espetáculo que promete transformar Brusque no maior palco da música em Santa Catarina. “O nível das canções classificadas demonstra a consolidação do evento no calendário cultural do estado, atraindo cada vez mais talentos e um público entusiasmado. Os amantes da música estão convidados a prestigiar a etapa final e vivenciar uma noite repleta de emoção e talento”.

