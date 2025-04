Finalistas do futsal de Botuverá serão definidos neste sábado

O Campeonato de Futsal de Botuverá está perto de ter um novo campeão, com a realização das semifinais a partir das 19h deste sábado, 26, no Ginásio do Imigrante, no Centro.

Atual vice-campeão, o Primos Móveis tenta voltar à final, agora enfrentando o MEC Futsal às 19h. Às 20h, Grêmio e Los Bandoleiros se enfrentam pela segunda vaga. Estas duas equipes se enfrentaram em suas estreias no campeonato, com vitória do Los Bandoleiros por 3 a 0.

A primeira fase teve partidas nos Grupos A e B, com os times jogando dentro dos próprios grupos. Os três melhores de cada passaram à segunda fase, com dois grupos de três equipes, em confrontos de um grupo contra o outro. Passaram às semifinais os dois melhores de cada grupo.

O atual campeão, Figueira, foi eliminado na primeira fase, no quarto lugar do Grupo B, com duas vitórias e duas derrotas.

