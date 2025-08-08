Finalistas do futsal de Guabiruba serão definidos neste sábado

O Campeonato de Futsal de Guabiruba chega às semifinais neste fim de semana de sábado, 9, no ginásio João Schaefer. Na Série Ouro e no Feminino, os atuais campeões, Atlético Tarumã e Fênix, respectivamente, seguem vivos na disputa.

Nos dias 2 e 3, as quartas de final da Série Prata foram os jogos do acesso. Bolerage, DHM, Caresias e Guarani passaram às semifinais e conquistaram o acesso à Série Ouro de 2026.

Semifinais – Sábado, 09/08

Feminino

17h – Tor x Três Trevo

20h – Fênix x Olaria

Série Ouro

18h – Olaria x Tor

19h – Atlético Tarumã x Atlético Garibaldi

Série Prata

16h – Caresias x Guarani

21h – Bolerage x DHM

Quartas de final

Feminino

Sábado, 02/08

16h – PBS 2×3 Olaria

21h – Três Trevo 8×0 São Cristóvão

Domingo, 03/08

9h – Fênix 4×2 Tor B

10h – Tor 12×0 Felinas

Série Ouro

Sábado, 02/08

18h – Olaria 2×1 GDR

19h – Tor 6×2 Cruzeiro

20h – Atlético Tarumã 5×2 10 de Junho

Domingo, 03/08

11h – Atlético Garibaldi 3×2 Nacional

Série Prata

Sábado, 02/08

15h – Resenha 1×1 Bolerage

17h – YZ 3×3 Guarani Automóveis

22h – DHM 6×2 Samaritanos

Domingo, 03/08

8h – São Cristóvão 2×4 Caresias

