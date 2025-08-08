Finalistas do futsal de Guabiruba serão definidos neste sábado
Na Série Prata, as quatro equipes já estão garantidas na elite de 2026
Na Série Prata, as quatro equipes já estão garantidas na elite de 2026
O Campeonato de Futsal de Guabiruba chega às semifinais neste fim de semana de sábado, 9, no ginásio João Schaefer. Na Série Ouro e no Feminino, os atuais campeões, Atlético Tarumã e Fênix, respectivamente, seguem vivos na disputa.
Nos dias 2 e 3, as quartas de final da Série Prata foram os jogos do acesso. Bolerage, DHM, Caresias e Guarani passaram às semifinais e conquistaram o acesso à Série Ouro de 2026.
17h – Tor x Três Trevo
20h – Fênix x Olaria
18h – Olaria x Tor
19h – Atlético Tarumã x Atlético Garibaldi
16h – Caresias x Guarani
21h – Bolerage x DHM
16h – PBS 2×3 Olaria
21h – Três Trevo 8×0 São Cristóvão
9h – Fênix 4×2 Tor B
10h – Tor 12×0 Felinas
18h – Olaria 2×1 GDR
19h – Tor 6×2 Cruzeiro
20h – Atlético Tarumã 5×2 10 de Junho
11h – Atlético Garibaldi 3×2 Nacional
15h – Resenha 1×1 Bolerage
17h – YZ 3×3 Guarani Automóveis
22h – DHM 6×2 Samaritanos
8h – São Cristóvão 2×4 Caresias
Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19: