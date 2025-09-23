Financiamento para projetos de energia solar cresce 153% em 2024

Financiamento solar

SC registrou um crescimento de 153% na concessão de crédito para projetos de energia solar em 2024, segundo dados da financeira do banco Santander. Na região Sul, a expansão foi de 43% no ano passado, em comparação com 2023. Dados de 2024 da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica (Absolar) apontam que SC, PR e RS já contam com uma capacidade instalada de 8,3 GW em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. Os investimentos atraídos somam mais de R$ 41,1 bilhões.

Percepções sobre Tarcísio

Um relatório produzido a pedido do jornal “O Estado de S. Paulo” mostra que o governador Tarcísio de Fretas (Republicanos) vive um paradoxo: enquanto sua gestão acumula desgastes entre os paulistas, sua força eleitoral cresce fora do estado, a ponto de furar a bolha e atrair até eleitores que hoje aprovam a gestão de Lula (PT). É descrito por eleitores não paulistas como “preparado”, “honesto”, “capaz” e “articulador”. Em cidades como Florianópolis e Blumenau, chega a ser chamado por eleitores de “o próximo presidente”.

Devedores contumazes

O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade de uma lei gaúcha que, na prática, autoriza a divulgação dos nomes de contribuintes considerados devedores contumazes de ICMS. Aquele passarinho veio dizer que tal decisão valesse também para SC, alguns nomes seriam desmascarados. Em termos públicos, vários deles se passam acima de qualquer suspeita.

Homenagem

O dentista Cesar Maurício Ferreira, servidor público federal encontrado morto em uma cela de delegacia em Florianópolis após ser detido por suspeita de embriaguez ao volante, dará seu nome a um futuro projeto de lei, se for aprovado no Legislativo estadual, que institui um protocolo de identificação de emergência clínica para atendimento de pessoas com indícios de emergências clínicas durante abordagens realizadas por agentes de segurança pública.

No ar

SC virou um dos principais destinos do transporte aéreo nacional e ocupa a terceira posição no ranking das rotas mais movimentadas do país. No primeiro semestre de 2025, o trecho São Paulo–SC teve 473 mil passageiros, atrás apenas dos voos entre São Paulo e Rio de Janeiro, com 600 mil, e São Paulo–Paraná, com 553 mil. O desempenho reforça a relevância do estado como polo turístico e econômico, sustentado por infraestrutura sólida, variedade de atrativos e avanços constantes na qualificação e diversificação da oferta turística.

Contra crianças

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública coloca SC na nada honrosa terceira posição entre os estados com o maior registro de maus tratos contra crianças e adolescentes. São 134,8 casos para cada 100 mil habitantes.

Pitbull

Simultaneamente à tramitação de projeto de lei para proibir a criação pitbull em SC, na mesma Assembleia Legislativa está agendado para 22 de outubro o Fórum Catarinense de Proteção Animal, onde o manejo correto de cães daquela raça é um dos temas a serem discutidos. Pelas ocorrências recentes quem precisa mesmo de um “manejo” são seus donos, ou tutores.

Disparidades 1

Uma audiência pública, há dias, unindo os Ministérios Públicos Federal, de SC e pela Educação, debateu o ensino fundamental no município de Águas de Chapecó. Constatou-se boas condições de manutenção em geral das escolas, a boa qualidade da alimentação fornecida, portarias fechadas e com chave, além de muros, câmeras de segurança instaladas e ginásios em condições razoáveis.

Disparidades 2

Constatou-se também o fornecimento de tablets, na rede municipal, e de notebooks, na rede estadual, para os professores, salas em bom estado de conservação e com climatização, bem como alimentação de alta qualidade, com cozinhas bem equipadas e refeitórios em bom estado. Por outro lado, verificou-se a existência de turmas multisseriadas que, à luz dos tempos atuais, é algo medieval. Difícil acreditar que isso ainda exista.

Propriedade privada

A deputada federal Daniela Reinehr (PL-SC) assegurou mais uma conquista em defesa do direito à propriedade privada. Projeto que relatou e tem em parte sua autoria estabelece que imóveis rurais invadidos não poderão ser desapropriados para fins de reforma agrária. Estipula ainda que os produtivos só poderão ser desapropriados quando descumprirem, simultaneamente, três requisitos de sua função social: o uso adequado dos recursos naturais e preservação ambiental; o cumprimento das leis trabalhistas e a utilização do solo em benefício de proprietários e trabalhadores.