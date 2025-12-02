Fiorino e moto colidem no bairro Jardim Maluche, em Brusque

Uma moto e uma Fiorino colidiram na tarde desta terça-feira, 2, no bairro Jardim Maluche, em Brusque. O motociclista foi levado ao Hospital Azambuja pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. O acidente aconteceu às 15h45.

Segundo apurado pela reportagem no local do acidente junto à Polícia Militar, a Fiorino transitava pela avenida Augusto Bauer em direção à Apae e, ao acessar a rua Oscar Maluche, não viu a moto vindo no sentido contrário da avenida.

A moto colidiu na lateral do carro, que é veículo de uma empresa. A dinâmica foi confirmada à reportagem pelo motorista da Fiorino, de 22 anos.

