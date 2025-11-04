Fios soltos em Brusque: Procon divulga número de ocorrências registradas em outubro

O Procon de Brusque encerrou outubro com 17 ocorrências envolvendo fiação irregular de empresas de telefonia e internet em diferentes bairros. As ações resultaram em denúncias encaminhadas por moradores e fiscalizações realizadas pelo órgão.

Entre as situações mais recorrentes estavam fios soltos, cabos baixos e fiações caídas em vias públicas, representando risco à segurança de pedestres e motoristas.

Em todas as ocorrências, as empresas responsáveis foram notificadas a realizar os reparos no prazo estabelecido por lei municipal, que define altura mínima de 4,5 metros para a fiação.

As principais operadoras envolvidas nas notificações foram Vivo, Oi, Unifique, Claro, Vtal e BJNet. A maioria das demandas foi atendida no mesmo dia da notificação, com a regularização comprovada por meio de devolutivas enviadas ao Procon.

O acompanhamento constante tem como objetivo garantir o cumprimento da legislação e reduzir riscos à população.

“As fiscalizações continuarão sendo realizadas periodicamente, com a colaboração da Celesc e das operadoras, para assegurar a manutenção adequada da rede de cabos na cidade”, afirma a diretora-geral do Procon de Brusque, Raquel Schöning.

