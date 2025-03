FIP Baby: maior feira de produtos infantis e para gestantes de Santa Catarina acontece em Brusque

Começou na quarta-feira, 19, a tradicional FIP Baby, Feira de Artigos Infantis e Gestantes, em Brusque. O evento reúne diversos estandes com produtos voltados ao público infantil e gestantes a preço de fábrica. A feira acontece até domingo, 22, dentro da FIP, localizada na rodovia Antônio Heil, no bairro Santa Terezinha.

Entre esta quinta-feira e sábado, 21, a feira acontece das 9h às 19h. Já no domingo, será realizada entre as 10h e 17h30. A entrada é gratuita.

De acordo com a organização, 26 expositores de diversos lugares do Brasil participam do evento. Entre os produtos, é possível encontrar roupas, bolsas, até móveis e decoração, além de acessórios infantis, produtos de cama, banho e enxoval. Conforme a organização, as compras podem ser feitas por atacado e por varejo.

O espaço da feira conta com sala de amamentação, possibilidade de empréstimo de carrinhos de bebês e cadeiras de rodas para gestante. Haverá ainda um sorteio do “quartinho dos sonhos”. Para participar, basta visitar a feira, não é preciso comprar para concorrer. O resultado será divulgado no último do evento.

Thais de Andrade, proprietária do Cantinho da Thatha, é lojista da FIP e participa pela oitava vez da FIP Baby. “Gosto muito da feira para prospectar clientes. É muito boa porque ela tem bastante opção, no segmento de gestante e bebê”. Ela comenta também que a feira é um bom local para conseguir novas referências. “Eu também sempre estou viajando para buscar coisas novas para trazer, então agrega bastante”.

O principal produto de Thais são os bodys temáticos para comemorar o mêsversário das crianças. “São de vários temas: desenhos, times, frases. Esse é o nosso foco principal”, diz.

Já Nélida Menezes e Tatiane Abreu, administram o estande da Tutuka Baby e Tati ‘s Lisa Ateliê. Elas são de Florianópolis e participam como expositoras da feira pela primeira vez. “Estamos gostando bastante por conta de ter muitas gestantes e elas estão visitando nosso estande”. Elas trabalham com a produção de bonecas de panos, vestidos, almofadas e bichinhos artesanais. A dupla já havia ido até a feira em outra edição para saber mais sobre o funcionamento dela.

“Aí a gente tomou a decisão de vir para cá e nós viemos justamente porque o nosso público é mamães e grávidas”. O principal objetivo da dupla na feira é o de vender produtos e arrecadar novos clientes.

Desde o primeiro ano da realização da FIP Baby, em 2015, a Baby Bloom é uma das empresas que sempre marca presença. Naturais da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, apresentam um estande com um mix de produtos para bebês. O forte da empresa são os preços baixos, conta a representante Helena Maria Queiroz Pereira.

A próxima edição da feira, ainda neste ano, acontece no mês de novembro.

