FIP Baby reúne artigos para bebês e gestantes a preço de fábrica em Brusque

A FIP Baby, Feira de Artigos Infantis e Gestantes, teve início nesta quarta-feira, 5, no estacionamento térreo da FIP, Feira da Moda, localizada na rodovia Antônio Heil, no bairro Santa Terezinha, em Brusque.

O evento acontece até domingo, 9, das 9h às 19h em todos os dias, e das 10h às 17h30 no domingo. Com entrada gratuita, a organização aguarda cerca de 4 mil pessoas ao longo de cinco dias de evento.

A feira reúne mais de 30 expositores com foco em produtos infantis e para gestantes, todos vendidos a preço de fábrica.

As famílias podem encontrar estandes de moda gestante, moda infantil (do tamanho prematuro até 12 anos), móveis, carrinhos, brinquedos educativos, bolsas maternidade, lingeries especiais para gestantes e mães, entre muitos outros produtos.

Criada em 2015, a feira conta com lojistas não apenas de Brusque, mas também de outros estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná.

Um dos feirantes, Alberto Bar, proprietário da Mimo da Cegonha, veio do Rio de Janeiro para poder participar. “A gente vende granes quantidades em poucos dias, então pra gente tem uma rotatividade muito grande. Nós vivemos dessas feitas, que é um negócio bem interesse e o segmento de bebê cresce sempre.

A loja do Alberto, além de comercializar roupinhas e mantas, está realizando bordados na hora para o público.

Outra feirante presente é a Pamela Nicoletti, proprietária da Valentina Faixas, presente em Brusque há 10 anos. Este é o oitavo evento que a marca participa. Pamela destaca a importância de estar participando e ter o contato direto com os seus clientes, seja o cliente final ou os atacadistas que compram para revender em cidades do Brasil todo.

“A FIP Baby marcou a história da Valentina Faixas. A gente vê um grande aumento na procura dos produtos e do reconhecimento da marca. Ter o contato pessoal com o cliente, no sentido de ele vir até aqui ver o diferencial dos produtos, faz toda a diferença”, disse.

Além das exposições, o evento também oferece ações especiais durante a programação. Até sexta-feira, 7, as primeiras 10 mães que visitarem o local recebem um kit de banho da marca Mili. Os colaboradores também estão distribuindo meias personalizadas da feira para bebês de até seis meses.

“Para a FIP, a feira é uma oportunidade de surpreender e encantar quem nos escolhe como destino. Reunir, em poucos dias, tudo para gestantes e famílias reforça nossa vocação de facilitar a vida do cliente com variedade, preço justo e uma experiência acolhedora”, destacou Jéssica Costa, coordenadora de marketing e eventos da FIP.

Durante a visita à feira, o público também pode aproveitar a estrutura completa da FIP, que funciona como um shopping atacadista com mais de 200 lojas, além de parque infantil, área gastronômica e estacionamento gratuito.

