FIP Baby, Sábado Fácil e festival de blues: confira nove coisas para fazer em Brusque neste fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou nove programações que acontecem entre esta sexta-feira, 7, e domingo, 9.

1. FIP Baby

A FIP Baby, Feira de Artigos Infantis e Gestantes segue até o domingo no estacionamento térreo da FIP, Feira da Moda, localizada na rodovia Antônio Heil, no bairro Santa Terezinha, em Brusque.

O evento acontece das 9h às 19h em todos os dias, e das 10h às 17h30 no domingo. Com entrada gratuita, a organização aguarda cerca de 4 mil pessoas ao longo de cinco dias.

A feira reúne mais de 30 expositores com foco em produtos infantis e para gestantes, todos vendidos a preço de fábrica. As famílias podem encontrar estandes de moda gestante, moda infantil (do tamanho prematuro até 12 anos), móveis, carrinhos, brinquedos educativos, bolsas maternidade, lingeries especiais para gestantes e mães, entre muitos outros produtos.

Criada em 2015, a feira conta com lojistas não apenas de Brusque, mas também de outros estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Além das exposições, o evento também oferece ações especiais durante a programação. Até esta sexta-feira, as primeiras dez mães que visitarem o local recebem um kit de banho da marca Mili. Os colaboradores também estão distribuindo meias personalizadas da feira para bebês de até seis meses.

2. Festival de Blues

O BluesBeer Festival está confirmado para o sábado, às 16h30, no Deep Four Black. Entre as atrações confirmadas estão Doutor Blues, conhecido como o mestre da gaita; Milk’n Blues, divulgada como a melhor banda de blues do Brasil; Marzio Lenzi Trio, pioneiro do blues catarinense; e Booze n’ Blues, com repertório de Chicago Blues autêntico de Santa Catarina.

Além dos shows, os 50 primeiros ingressos darão direito a um copo de whisky. O festival também fará o sorteio de uma guitarra autografada pelos artistas participantes, além de itens e presentes personalizados do evento. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Pedidos10 no valor de R$ 50.

3. Sábado Fácil Especial De Natal

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realiza neste dia 8, das 9h às 17h, na praça Barão de Schneeburg, a última edição do Sábado Fácil de 2025. Desta vez, a programação do evento dá início à temporada de Natal, com diversas atrações recreativas e culturais para toda a família.

Entre os serviços gratuitos oferecidos, estarão disponíveis o teste de acuidade visual, reparação de óculos e orientações de saúde. Além disso, a população poderá prestigiar a feira de artesanato e aproveitar a tradicional venda de pastéis.

As crianças poderão se divertir com os brinquedos educativos, cama elástica e pintura facial A programação ainda contará com atrações musicais com a apresentação da Orquestra do Cônsul e Orquestra de Baterias, animando o público presente.

4. Festa das Vocações

O Convento Sagrado Coração de Jesus realiza a Festa das Vocações na Igreja Matriz. A programação inclui venda de alimentos, missa e ações beneficentes. Na sexta-feira, a programação segue das 16h às 20h30, com venda de bolos, cachorro-quente, missa e roda da fortuna.

No sábado, tem venda de bolos e cachorro-quente a partir das 16h e, às 19h, missa, venda de churrasco, roda da fortuna e outras atividades.

O encerramento será no domingo, com missa com Amigos Benfeitores às 9h, seguida de venda de bolos e cachorro-quente. Às 11h, churrasco e roda da fortuna, 11h30 prato típico e, às 16h, sorteio da Ação entre Amigos, que tem como prêmio um Fusca 1975, placa preta.

Para mais informações e cartões de churrasco ou prato típico, os contatos são (47) 3351-1944 e (47) 3351-1404.

5. Festival da Música

O Pavilhão da Fenarreco recebe o Festival da Música neste fim de semana. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.

Na sexta-feira, a programação começa às 18h com a abertura e, a partir das 19h, shows com bandas de rock nacional e tributos, como CPM 22, Detonautas, Raimundos, Charlie Brown Jr., Bon Jovi, AC/DC, Metallica e Queen, além da Banda Alta Voltagem.

No sábado, às 11h, será servido almoço com churrasco, seguido às 13h do Festival de Bandas Regionais. A partir das 17h30, tem o Boteco do Danilo, às 21h Destak do Samba e, às 23h30, show com Kamila Ferraz.

No domingo, também há almoço com churrasco às 11h, Festival da Canção às 13h e show com Banda Celebration às 17h. O DJ Gilson Machado anima os três dias de evento.

6. Concerto

A Orquestra de Câmara e Escola de Música do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb) realiza um concerto no sábado, às 19h, no Teatro da entidade. A entrada é gratuita.

7. Festival Kids no Parque Leopoldo Moritz

O Parque Leopoldo Moritz, conhecido como “Parque da Caixa d’Água, será palco, neste sábado, do Festival Kids. O evento reunirá alunos iniciantes da Escola Central da Música em uma programação gratuita a partir das 10h.

Para a criançada, haverá oficinas de percussão e coral, além de brincadeiras, parque com brinquedos infláveis, cama elástica, pintura facial, além de petiscos e guloseimas para toda a família. Já os “grandinhos” podem aproveitar as opções de chope artesanal disponíveis no local.

8. Peça de teatro

O Teatro do Cescb também receberá o espetáculo Casa de Repouso Você Amanhã no domingo. O valor do ingresso é R$ 40 e, para adquiri-lo, basta entrar em contato com o Universo Cenico pelo Instagram @universocenico. A organização prevê uma noite de humor, encontros e muitas risadas.

9. Feira de adoção e atividades para animais

Brusque recebe no domingo o Pet Day Solidário, um evento que contará com feira de adoção e diversas atrações para a diversão dos pets e tutores. As atividades serão realizadas das 9h às 12h no estacionamento do River Mall. A participação é gratuita, e o evento é uma promoção da Appel Home.

A feira de adoção será organizada pela Associação Brusquense de Proteção aos Animais (Acapra). Além de adotar, o público também poderá doar mantas, rações, caminhas e outros itens que possam ser úteis à instituição.

O Pet Day Solidário terá uma máquina de garra com brindes, e as fichas poderão ser trocadas por Pix ou doações para a Acapra. O evento contará com brinquedos para os pets, sessão de fotos e pintura de patas.

Enquanto os animais se divertem, os tutores poderão visitar um espaço com degustação e venda de méis, além da exposição de abelhas nativas sem ferrão. Haverá também orientações de cuidados veterinários, atividades interativas sobre saúde dos pets, apresentação de serviços de creche e hotel para cães, além de dicas de nutrição animal, com distribuição de amostras de rações.

