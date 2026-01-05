“Fiquei muito preocupado”, diz padre sobre caso de homem que perturbou fiéis durante missa em Brusque

O padre Saymon Alves Meyer demonstrou preocupação após saber que um homem havia perturbado fiéis enquanto celebrava uma missa na igreja matriz, em Brusque, na noite deste domingo, 4. Ele não viu o momento, mas foi informado do caso posteriormente.

“Não consegui ver a situação. Logo que cheguei na sacristia, após a missa, uma senhora relatou o ocorrido. Fiz os encaminhamentos necessários. Fiquei muito preocupado, ainda mais porque mexeu com as crianças. É uma situação que me deixou bem triste”, afirma.

Como Saymon não é padre da paróquia São Luís Gonzaga, não tem competência para tomar uma decisão sobre o assunto. Porém, recebeu a informação de que medidas já estão sendo analisadas, relacionadas à segurança nos arredores da igreja matriz.

O caso

Segundo relatos de fiéis, durante a missa, o homem se aproximou das crianças de forma considerada perturbadora no momento da bênção final.

Além disso, ele teria puxado o cabelo de uma mulher com uma criança no colo e ameaçado quebrar o presépio da igreja. O homem foi contido por pessoas que acompanhavam a missa e a Polícia Militar foi acionada.

A prefeitura afirma que conseguiu os dados do homem e que inicia o processo de internação involuntária. No entanto, o paradeiro dele é desconhecido.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

