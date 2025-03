“Fiquei pensando nas consequências que poderiam ter ocorrido”, diz homem filmado segurando a filha bebê ao fim da perseguição em Brusque

O jornal O Município conversou com o morador de Brusque que foi filmado segurando a filha bebê próximo ao local onde uma caminhonete caiu na Beira Rio na tarde desta quinta-feira, 27. O veículo, conduzido por um criminoso que havia cometido um assalto em Itapema, acabou tombando após ser encurralado por uma viatura da Polícia Militar.

Segundo o morador, as imagens dele segurando a filha foram feitas após a queda do veículo conduzido pelo criminoso. Ele estava com a bebê no carro, há poucos metros do local do acidente.

“Como ele caiu muito próximo, o medo foi grande. Vi ele caindo na minha frente. Parei o carro e tentei dar ré para sair, mas não dava mais. Nem pensei em nada, mas tinha muito medo dos tiros”.

Chevrolet Cruze conduzido pelo morador estava próximo da ocorrência

Sem pensar duas vezes, o morador protegeu a bebê e só depois saiu do veículo. “Depois que peguei minha filha, fiquei pensando sobre a proximidade e as consequências que poderiam ter ocorrido com ela. Estamos bem”, complementou o morador.

Em relato exclusivo ao jornal O Município, o policial que conduzia a viatura atingida pela caminhonete utilizada pelo criminoso relatou que foi feito um acompanhamento a uma distância segura para evitar acidentes, porém, foi o próprio criminoso que deu ré e caiu na avenida.

“Quando ele entrou em uma rua sem saída e deu de cara comigo, jogou o carro de ré direto para cima de mim. Em seguida, caiu, sendo detido na hora”, disse o militar.

Nas redes sociais, chegou a circular um boato de que o bebê estava no carro utilizado pelo criminoso, informação que foi desmentida pelo comandante da PM de Brusque, Pedro Machado. Ele também informou que nenhuma pessoa ficou ferida e que um atendimento foi prestado ao homem e ao bebê imediatamente.

