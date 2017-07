Fire Up lança concurso Garota Feijuca 2017

A dois meses da quinta edição de sua tradicional feijoada, a casa de eventos Fire Up, de Brusque, promove neste ano, pela primeira vez, o Concurso Garota Feijuca, que será realizado no dia 12 de agosto, a partir das 21 horas, na Fire Up.

Poderão participar do concurso, candidatas de 18 a 26 anos de idade, solteiras e sem filhos. O acesso ao regulamento e as inscrições podem ser feitos nas lojas Life Surf Wear e Triton, Prime Academia ou Posto Ipê (em frente à Unifebe) até o dia 25 de julho.

A vencedora deverá participar do trabalho de divulgação da Feijuca 2017, bem como se fazer presente no evento, que irá movimentar a Fire Up no dia 16 de setembro, a partir das 11h. A Garota Feijuca será premiada com o valor de R$ 2 mil, enquanto que a primeira princesa, ganhará R$ 1 mil e a segunda princesa, R$ 500.

As jovens participantes terão suas fotos divulgadas nas mídias sociais da Fire Up, sendo que a candidata que receber maior número de curtidas, ganhará uma pontuação que somará a dos jurados. A torcida mais animada no dia do concurso, também vai render pontos.

O evento é uma realização da Fire Up em parceria com Spinelli Produções e Irmãos Novaes, e conta com o apoio da Agência Lucky 70.

De acordo com o empresário Eudes Vilamoski, o objetivo do concurso é envolver ainda mais o público, que a cada ano prestigia a festa. “Nossa Feijuca é um evento que se consolidou e é sempre muito esperado pelo público. E agora em 2017 pensamos em inovar ao promover o concurso. Nossa intenção é que a partir de agora possamos, a cada ano, escolher a Garota Feijuca”, comenta.

Atrações

No dia do concurso, 12 de agosto, a Fire Up irá promover a Festa Garota Feijuca, que terá como atrações Teo Abreu, Tiago Silva, Israel Lucero e DJ Heder. A divulgação das vencedoras será feita durante o evento. Logo, no dia 6 de setembro, véspera de feriado, acontece a Preview da Feijuca, com muitas atrações.

Já no dia 16 de setembro, a casa de shows mais querida de Brusque e região abre as portas para a 5ª Feijuca Fire Up & Irmãos Novaes. Este ano, o evento vem com uma grande programação e conta com o show nacional da dupla Bruninho e Davi, além de todo o carisma de Rodrigo Valentim, Cesar Santoro, Eromar Neto e grupo Sem Abuso. Nas picapes, o Dj Heder promete muito agito nos intervalos.

Serviço

Concurso Garota Feijuca 2017

Regulamento e Inscrições: Life Surf Wear, Triton, Prime Academia e Posto Ipê

Informações: 3350-4011 e 98829-2939