Fire Up realiza Festa Garota Feijuca 2017 neste sábado

Neste sábado, 12 de agosto, a partir das 23 horas, a Fire Up abre as portas para a Festa Garota Feijuca 2017. No palco, a casa traz o melhor do sertanejo com Israel Lucero, Tiago Silva e a dupla Leandro e Evandro. Nos intervalos, o Dj Heder promete muito agito.

Durante a festa haverá o anúncio das representantes da 5ª Feijuca da Fire Up & Irmãos Novaes: Garota Feijuca, 1ª e 2ª Princesas.

Israel Lucero traz todo seu talento e carisma para o palco da Fire Up, relembrando grandes sucessos do sertanejo.

Já Leandro e Evandro apostam em um repertório com muito agito e também romantismo, para não deixar ninguém parado. A noite se completa com Tiago Silva e suas canções escolhidas especialmente para a festa.

O Concurso

O Concurso Garota Feijuca 2017 será realizado às 21 horas do dia 12 de agosto, momento em que as candidatas dessa edição se apresentarão às suas torcidas e aos jurados.

As vencedoras do concurso deverão participar do trabalho de divulgação da Feijuca 2017, bem como se fazer presente no evento, que irá movimentar a Fire Up no dia 16 de setembro, a partir das 11h.

A Garota Feijuca será premiada com o valor de R$ 2 mil, enquanto que a primeira princesa, ganhará R$ 1 mil e a segunda princesa, R$ 500.

O evento é uma realização da Fire Up em parceria com Spinelli Produções e Irmãos Novaes, e conta com o apoio da Agência Lucky 70, Brusvest, Fisk e Lemus Calçados.

A primeira colocada ganhará um curso integral de idiomas na Fisk e mais um presente da Lemus Calçados, e as demais participantes receberão bolsa de 50% em um curso de idiomas na Fisk.