Flamengo derrota Atlético-GO no Serra Dourada e está nas quartas da Copa do Brasil

Foi noite de São Jorge para o Flamengo, que caçou o Dragão em pleno Serra Dourada. Embora tenha sofrido grande pressão em terras goianas, o time da Gávea, desta vez, não deixou a classificação escapar e após vencer o Atlético-GO por 2 a 1, está nas quartas de final da Copa do Brasil.

O Fla precisava marcar para avançar na competição, e por isso Guerrero apareceu. Aos 12 minutos de jogo, Renê cobrou lateral, Vaz aparou de cabeça e a zaga do Dragão cortou parcialmente. Rodinei tocou de cabeça para o camisa 9 dominar e colocar lá dentro. Contudo, ainda no primeiro tempo, o Atlético deu uma apimentada na partida. Após lateral de Eduardo, Jorginho foi acionado para completar para as redes.

A pressão foi toda do Dragão durante o restante da partida. Contudo, o Fla foi o mais eficiente em seus objetivos. O menino Matheus Sávio foi o autor do gol que aliviou um pouco mais a massa rubro-negra carioca, aos 34 do segundo tempo. Ele bateu cruzado e a bola ainda bateu na defesa antes de tocar na bochecha da rede, pelo lado de dentro. Os minutos finais foram tensos, mas o Dragão não conseguiu empatar, muito menos virar o jogo contra o agora classificado Flamengo.

Paraná 3×2 Atlético-MG

Parecia que o Galo iria levar uma grande vantagem para casa, mas Guilherme Biteco não deixou. Pouco depois de Elias ter aberto o placar, o atacante do Paraná empatou. Robinho deixou novamente o Atlético-MG em vantagem no segundo tempo, porém Felipe Alves deixou tudo igual. Biteco foi o grande responsável pelo gol da virada, que definiu a vitória no primeiro confronto entre as equipes.