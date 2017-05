Flamengo enfrenta o Atlético-GO pelas oitavas da Copa do Brasil

O fim de semana foi um teste para Flamengo e Atlético-GO. As duas equipes, que se enfrentam hoje pelo segundo confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, voltam a se encontrar depois da segunda rodada do Brasileirão – vitória fácil do Fla, pelo placar de 3 a 0.

Novamente em Goiás, o Rubro-Negro Carioca precisa de gols para avançar. Isso porque a primeira partida, no Rio de Janeiro, terminou em 0 a 0. Empate com gols dá a classificação ao Fla, novo empate em 0 a 0 leva a partida aos pênaltis e qualquer vitória dá a vaga nas quartas de final para o time vencedor.

No Mengão, as ausências ficam por conta de Berrío, Gabriel e Everton. No lugar de Gabriel, Rodinei deve herdar a vaga, mas os demais componentes da equipe ainda não foram apontados. O time da Gávea conta com a volta de Éderson para a partida.

Já o Dragão tem ainda mais problemas. São quatro desfalques para uma partida em que precisa provar sua força e dar uma resposta melhor ao torcedor goiano. O zagueiro Bauermann, o volante André Castro, o meia Andrigo e o atacante Walter não entrarão em campo.

Paraná x Atlético-MG

Uma das poucas surpresas nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Paraná recebe o Galo no estádio Couto Pereira. Os times fazem o primeiro jogo da fase, e só decidem a vaga no dia 31, no estádio Independência. A partida será a partir das 21h45.