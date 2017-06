Flamengo faz as pazes com a vitória e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro

Nada como responder às críticas com vitórias. Foi assim que o Flamengo voltou a fazer seu torcedor sorrir, após vitória contra a Ponte Preta na Ilha do Urubu – o novo apelido do estádio Luso Brasileiro, reformado e administrado pelo Fla, mas percentence à Portuguesa-RJ. Foi a estreia do Mengão no campo após as reformas.

O primeiro gol da nova casa do Fla foi do zagueiro Réver. A partida contou com boa atuação do jovem Vinicius Junior, que fez assistência para gol. Com a vitória, o Fla subiu muitas posições, embora ainda possa ser ultrapassado com as partidas que serão realizadas na quinta-feira.

Do nervosismo aos gols

Com recentes eliminações e tropeços, o Flamengo de Zé Ricardo sofria com muitas críticas e cobranças dos torcedores rubro-negros. Até boa parte do confronto com a Macaca, a impressão é de que o Fla repetiria as más atuações recentes. Contudo, a pressão do primeiro tempo foi toda para cima da Ponte. O resultado disso foi surgir apenas aos 47 do primeiro tempo: Réver subiu mais alto que a defesa em cobrança de escanteio de Diego e testou ela para as redes.

Já no segundo tempo, não foi preciso tanto para que o gol aparecesse. Aos 13 minutos, Leandro Damião deixou a marca de artilheiro. O garoto Marcos Vinicius correu pela direita e cruzou alto para dentro da área. Aranha julgou que a bola estava tranquila para o encaixe, mas o centroavante se antecipou e cabeceou na meta, colocando números finais à partida.

Santos 1×0 Palmeiras

Placar magrinho, mas muito valorizado pela torcida santista. O Peixe venceu o Clássico da Saudade e deu um salto na tabela do Brasileirão, além de derrubar o rival paulista. O único gol saiu aos 5 minutos do segundo tempo, quando Jean Mota subiu pela esquerda e cruzou ao centroavante Kayke, que empurrou de primeira às redes. Edu Dracena reclamou de falta do autor do gol, mas o árbitro nada marcou e a partida encerrou com a vitória alvinegra.

Corinthians 1×0 Cruzeiro

Uma vitória simples, mas digna de líder do Campeonato Brasileiro. Sabendo que são os três pontos que contam, o Timão se segurou como pode e sofreu bastante para sair com o triunfo. O gol solitário foi aos 42 do segundo tempo, após cobrança de escanteio que Balbuena aproveitou. A Raposa teve mais chances de perigo e chegou a perder uma incrível com Ábila, mas, ao apito final, acabou derrotada.

Chapecoense 2×1 Vasco

O Verdão do Oeste voltou a vencer na noite desta quarta-feira e se manteve no G4 ao fim das partidas. Jogando contra o Vasco, a equipe abriu o placar aos 28 do primeiro tempo após gol de Andrei Girotto, na cobrança de escanteio de Seijas. Mas ainda no primeiro tempo, Jean, também de cabeça após um escanteio, deixou tudo igual. A vitória foi construída apenas no segundo tempo, após um golaço de placa do atacante Arthur que acertou um belo chute no ângulo.