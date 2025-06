Flamenguista brusquense acompanha o time do coração no Mundial de Clubes

Às 22h desta segunda-feira, 16, no horário de Brasília, o brusquense Fábio Krieger estará no Lincoln Financial Field, Filadélfia, Estados Unidos, assistindo a Flamengo x Espérance, da Tunísia, pela primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. É mais uma viagem do torcedor rubro-negro, que acompanha o time de coração em diversas partidas pelo Brasil e pela América do Sul.

Desta vez, Krieger vai aos EUA com dois amigos do Rio de Janeiro. “São amigos de uma turma nossa, que sempre viaja. Alguns de Brusque também costumam ir, mas especialmente nesse Mundial, vou só eu [de Brusque] É uma galera que já foi, por exemplo, em finais de Libertadores. Já fomos para Chile, Uruguai, Equador, Colômbia. Fomos também ao Marrocos [no Mundial de 2022]”, relata.

O torcedor tem registro de todos os jogos do Flamengo que já viu no estádio. São mais de 120, com cerca de metade deles no Maracanã. “Coloco data, o público, se foi final, se não foi final, os resultados. Eu sempre gosto muito de estádio e tal, então, geralmente, nos jogos aqui no Sul eu sempre vou. Mas o grande lance nosso é Rio de Janeiro, Maracanã”, destaca o empresário e corretor de imóveis de 50 anos.

Na costa leste

A viagem está sendo planejada desde o fim do ano passado e contará com parcerias de outros torcedores que já estão nos Estados Unidos. Krieger comprou as passagens em janeiro. Ele parte de Florianópolis no domingo e chega em Washington, capital dos Estados Unidos, pela manhã. De lá, ele e os amigos vão, de carro, até a Filadélfia, em uma viagem de aproximadamente 250 quilômetros, para assistir a Flamengo x Espérance de Tunis.

O grupo fica na região pelo menos até a sexta-feira, 20, quando o Flamengo enfrenta o Chelsea, às 15h, no horário de Brasília (14h na hora local), pela segunda rodada, no mesmo estádio. “Depois do final de semana, a gente desce, vai para Orlando.”

A terceira e última rodada da fase de grupos terá o jogo contra o Los Angeles FC-EUA no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida, a quase 1,6 mil km da Filadélfia. A bola rola às 22h de terça-feira, 24, às 22h no horário de Brasília.

“Aí ficamos no aguardo. Se o Flamengo ficar em primeiro ou em segundo, depende muito da logística, aí talvez a gente fique para esse jogo das oitavas”, explica.

Se o rubro-negro for o segundo colocado do Grupo D, jogará as oitavas de final em Charlotte, na Carolina do Norte. Se passar em primeiro, permanece na Flórida, jogando em Miami. A equipe poderá enfrentar uma das equipes do Grupo C, composto por Boca Juniors, Benfica-POR, Bayern-ALE e Auckland City-NZL.

Sonho vivo

Krieger considera o grupo do Flamengo bastante acessível e sonha não apenas com a classificação às oitavas de final, mas até com o título. A parte física das equipes pode ser uma vantagem.

“Em junho, os brasileiros chegam na metade da temporada, enquanto eles [europeus] já terminaram tudo]. A gente sempre sofria indo para o Mundial no final do ano, com mais problemas do que eles. Acho que há esta vantagem não só para os brasileiros, mas para o pessoal aqui da América do Sul, dependendo do caso.”

“Eu acredito em tudo. Eu acredito, porque eu acho que pode surpreender. Quando o Flamengo jogou com um super time do Liverpool [em 2019], bateu de frente. Acho que eles não têm muito conhecimento do pessoal do futebol aqui, que o Flamengo já tá encaixado. Faltam alguns detalhes ali com o Filipe Luis e, se se tudo isso se encaixar, eu acho que o Flamengo faz um grande mundial.”

Sócio-fundador e primeiro presidente da Fla-Brusque, Fábio Krieger vai levar a bandeira da embaixada nos estádios. “Vou estar representando a nossa galera lá.”

