Enquanto a área urbana de Brusque segue pulsando com sua força econômica, avenidas movimentadas e construções em ritmo acelerado, basta seguir rumo ao interior para descobrir um universo à parte.

Na localidade de Taquaruçú, a vida caminha em outro compasso — mais sereno, mais contemplativo — e nesta sexta-feira, 4, fria, o cenário alcançou um nível raro de beleza.

Logo nas primeiras horas da manhã, a neblina que então pairava sobre as montanhas trouxe uma atmosfera quase cinematográfica.

A garoa fina realçou os tons da paisagem, enquanto o céu cinzento se tornava moldura para um espetáculo silencioso: Taquaruçú está completamente florido, em pleno inverno.

Por toda parte, os manacás se destacam, tingindo de lilás e branco os caminhos, os quintais e as cercas das residências e sítios.

A estrada que corta a localidade virou um corredor de cores vivas em contraste com a paleta acinzentada do dia.

Igreja interiorana de Brusque

Em meio a esse cenário, uma construção se sobressai. Erguida em 1986, a Igreja Nossa Senhora de Fátima — carinhosamente conhecida como Igreja do Taquaruçú — permanece como símbolo de fé e união comunitária.

Seu estilo simples, mas acolhedor, parece contar histórias de um tempo em que os valores se mediam em laços de vizinhança, celebrações religiosas e partilha.

Cercada por trechos de mata nativa e flores que brotam mesmo sob o rigor do inverno, a capela foi um dos destaques absolutos desta manhã gelada.

Essência de Brusque

Além da beleza arquitetônica e da vegetação exuberante, Taquaruçú é também um refúgio natural.

Entre trilhas, córregos e cachoeiras, o visitante encontra o silêncio interrompido apenas pelo som da água corrente e dos pássaros.

Mesmo com as temperaturas em baixa e a sensação térmica ainda mais intensa devido à altitude, o frio não afugentou o brilho do lugar — ao contrário, contribuiu para evidenciar ainda mais seus encantos.

Taquaruçú, neste dia, provou que mesmo em um inverno rigoroso, a natureza encontra caminhos para florescer.

É um lembrete, pois, de que o interior de Brusque continua preservando tesouros que vão além da beleza.

Além disso, resgata emoções, desperta memórias e aquece o coração mesmo sob o frio mais cortante.

Brusque vista no Taquaruçú

