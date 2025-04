O Floresta sempre flertou com um retorno à Série D, desde que foi vice-campeão em 2020 e subiu para a Série C. Em 2023, teve sua melhor colocação na Série C: a 14ª. Em 2024, esteve à beira do rebaixamento, mas se salvou após a probabilidade de queda chegar a mais de 97%.

A temporada 2025 não começou bem. O Lobo da Vila Manoel Sátiro teve que disputar o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Cearense.

Ao todo, ficou cinco jogos sem vitória, até emendar dois triunfos contra o Iguatu e o Cariri para terminar como líder do quadrangular. Dos times da Série C, o Floresta é o time que tem menos partidas em 2025 até aqui: oito.

O mau desempenho teve consequências: a saída do executivo de futebol Beto Souza, assim como de Marcelo Chamusca e sua comissão técnica. O treinador já havia demonstrado insatisfações no clube. Para o lugar de Chamusca, chega Leston Júnior, técnico com outras duas passagens pelo Floresta. Chegam também 13 reforços para a Série C.

Destaques



Ruan: o ponta de 20 anos chegou ao Floresta após uma temporada no ABC. Começou bem, marcando dois gols na estreia. Fez mais um gol no quadrangular do rebaixamento do Cearense, na vitória por 1 a 0 sobre o Iguatu.



Rafael Furlan: um dos remanescentes da Copa Fares Lopes do ano passado. O lateral-esquerdo tem dois gols e uma assistência.



Mateus Ludke: o lateral-direito, natural de Palmitos (SC), divide a artilharia do Floresta no ano. Tem três gols e jogou todos os oito jogos do Cearense.

Chegaram: Erikin (lateral-direito – Barbalha-CE), Léo Pimenta (atacante – Barbalha-CE), Vitão (zagueiro – São José-SP), Everton Lino (atacante – Central-PE), Jeam (atacante – Treze-PB), Diego Matos (lateral-esquerdo – São Bento-SP), Júlio Vaz (zagueiro – Velo Clube-SP), Marco Antônio (meia – Betim-MG), Gustavo Xuxa (meia – Brasiliense), Martineli (volante – São José-SP), Dalton (goleiro – Velo Clube-SP), Thiaguinho (atacante – São Jossense-PR) e Pablo (volante – São José-SP), Romarinho (atacante – Itabaiana)

Saíram: Fernando (zagueiro – Tombense), Lucas Gonçalves (volante – ABC) e Andrew (atacante – Caxias)



Floresta Esporte Clube

Fortaleza (CE)

Fundação: 9 de novembro de 1954

Estádio: Presidente Vargas (municipal) – 20.268 lugares

Presidente: Teixeira Felicio

Técnico: Leston Júnior

Material esportivo: Golaço

Principais títulos: 1 Copa Fares Lopes (2017)

Vs. Brusque: 1J 1D 2GC

Copa do Brasil: não disputou

Copa do Nordeste: não disputou

Cearense: 7º

Escolha um time

Página inicial do guia

Foto: Floresta quer Série C mais tranquila que a de 2024 | Kely Pereira/Floresta EC

Fotos destaques: Kely Pereira/Floresta EC

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: