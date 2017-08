Fluminense e Vasco se enfrentam tentando subir na tabela do Brasileirão

A abertura da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro fica por conta de um clássico carioca. Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã, precisando da vitória para escalar posições, mas por motivos diferentes. Enquanto o Flu visa chegar ao G-6 com um triunfo, o time da cruz de Malta busca mais três pontos para sair de perto do famigerado Z-4 – atualmente, o Vasco é o primeiro time acima da zona.

Vindo de vitória contra o Atlético-MG, o Flu terá reforços para a partida. Fora de combate há mais de três meses, o equatoriano Sornoza volta a ficar à disposição do técnico Abel Braga. O tricolor também vive a expectativa da regularização da nova contratação para o ataque, Robinho, que veio do Figueirense. Já o Vasco está de técnico novo, o ex-rubro-negro Zé Ricardo, que já comanda a equipe na partida contra o Flu. O jogo será neste sábado, 26, às 16h.

Palmeiras x São Paulo

O clássico paulista do fim de semana vem trazer alívio para Palmeiras ou São Paulo, que não vêm de bons resultados. O Verdão teme perder a quarta posição para os times abaixo e precisa vencer caso queira permanecer no G-4. Já o tricolor, na zona de rebaixamento da competição, tenta surpreender no Allianz Parque e acumular pontos importantes na fuga do Z-4. A partida será no domingo, 27, a partir das 16h.

Corinthians x Atlético-GO

Líder com 10 pontos acima do segundo colocado, o Grêmio, o Timão tem uma chance de ouro para ampliar ainda mais sua vantagem. A equipe recebe, na Arena Corinthians, o lanterna Atlético-GO. Contudo, a equipe já se deu mal contra o Vitória na rodada anterior, que estava na penúltima colocação, e o Dragão também pode surpreender. O duelo será no sábado, 26, às 19h.

Avaí x Chapecoense

Os dois catarinenses, em situalção muito delicada na tabela, disputam um jogo fundamental visando a fuga do rebaixamento neste domingo. A partir das 19h deste domingo, 27, na Ressacada, Avaí e Chapecoense medem forças. Marquinhos deve voltar no time da capital enquanto Simião é dúvida. A Chape conta com força total para o embate em Florianópolis.