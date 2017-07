Fluminense vence Universidad (EQU) e pode reencontrar a LDU na Sul-Americana

A missão do Universidad de Quito (EQU) no jogo de volta da Copa Sul-Americana era reverter um placar bastante incômodo de 4 a 0 para o Fluminense na partida realizada no Rio de Janeiro. A missão falhou miseravelmente: o time voltou a perder para o tricolor, desta vez pelo placar de 2 a 1. Agora o Flu está garantido nas oitavas da competição continental, e pode enfrentar, pela terceira vez em nove anos, o algoz LDU, que foi campeão de Libertadores e Sul-Americana em cima do time carioca.

O time equatoriano abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, botando em xeque a goleada do Flu, que ainda teria tempo de ser revertida. Mas Henrique Dourado, o Ceifador, deixou tudo mais tranquilo aos 38. Henrique cabeceou bola rebatida pelo goleiro, Dourado recolheu ela e chutou para as redes. No segundo tempo, aos 15 minutos, Marlon Freitas foi lançado por Richalison e bateu fraquinho, mas mesmo assim ela entrou na meta e garantiu a classificação tricolor.

Corinthians 2×0 Patriotas (COL)

Mesmo com um time misto, o Corinthians foi superior aos adversários colombianos. A partida de ida havia terminado no empate em 1 a 1, mas o Timão soube jogar bem em casa e vencer para avançar. Balbuena, o zagueiro artilheiro, marcou o primeiro gol. Aos 45 do segundo tempo, Pedrinho marcou o gol que colocou números finais na partida. Agora o Timão aguarda para saber se enfrenta Racing (ARG) ou Indepediente de Medellin (COL).

Sol de América (ARG) 1×3 Ponte Preta

Em Assunção, quem dançou o tango foram os argentinos. A Macaca fez a festa, que começou logo aos 8 minutos de primeiro tempo com o gol de Jadson. Javier Toledo empatou tudo aos 11 minutos. Mas antes que o primeiro tempo acabasse, o artilheiro Lucca estufou as redes, aos 46 minutos. Lucca voltou a aprontar aos 8 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Agora o time de Campinas enfrenta ou Sport ou Arsenal de Sarandi (ARG) nas oitavas.