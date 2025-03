FME e equipes têm as primeiras definições sobre o Campeonato de Futebol Amador de Brusque

A primeira reunião de preparação do Campeonato de Futebol Amador de Brusque foi realizada na noite desta segunda-feira, 10, no auditório da Arena Brusque. O encontro teve dirigentes da Fundação Municipal de Esportes (FME) e representantes de oito equipes, que tomaram as primeiras decisões sobre a competição, com início previsto em 26 de abril.

As inscrições das equipes estão abertas até 10 de abril, e o congresso técnico será realizado em 14 de abril. O nome oficial da competição é Campeonato Municipal de Futebol Amador de Brusque 2025 – Taça Gabi Automóveis.

Cada time receberá duas bolas oficiais da competição. O valor da premiação em dinheiro será confirmado no congresso técnico, contando com contribuições de cada equipe e do patrocinador desta edição. Cada rodada terá uma partida com transmissão ao vivo.

O troféu de campeão será inspirado no mesmo design do Campeonato Brasileiro. Haverá troféus até o quarto lugar, e medalhas até o terceiro colocado. A final voltará a ser disputada em jogo único no estádio Augusto Bauer, o que não ocorria desde 2022.

Uma das mudanças mais aguardadas pelas equipes está na arbitragem. Foi rompido o contrato com a empresa que fornecia o serviço até então. As outras concorrentes da licitação vigente foram chamadas, e a quinta colocada aceitou. Está prevista a abertura de nova licitação para os campeonatos a partir de 2026.

Estiveram na reunião representantes de Atlético Limeirense, Mecânica do Japa, Abresc/JK Motos, Nova União, Limeira Baixa, Sete de Setembro, Resenha. A FME cogita a realização de uma recopa com o campeão municipal de Nova Trento.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: