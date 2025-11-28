Funcionários são rendidos e agredidos durante assalto a estabelecimento em Brusque: “utilizaram arma e máscara de palhaço”
Fuga terminou com moto abandonada em Guabiruba
Dois assaltantes armados renderam funcionários de um estabelecimento no bairro São Pedro, em Brusque, na madrugada desta sexta-feira, 28, por volta das 2h15.
De acordo com a Polícia Militar, os criminosos usavam balaclava e máscara de palhaço no momento da abordagem.
As vítimas, um homem de 50 anos e uma mulher de 29, relataram que os assaltantes anunciaram o roubo e exigiram dinheiro.
Eles agrediram os dois funcionários e insistiram em saber a localização do cofre. O grupo levou dinheiro do caixa e objetos pessoais das vítimas.
Entre os itens roubados estava a mochila do funcionário que continha o pagamento do décimo terceiro salário. O valor levado do estabelecimento não foi informado.
Os assaltantes fugiram em uma motocicleta, encontrada abandonada alguns quilômetros depois, já no município de Guabiruba.
No local, a PM também recolheu a máscara de palhaço, a balaclava usada pelos criminosos e uma nota de R$ 100.
As buscas continuam, mas até o momento os suspeitos não foram localizados.
