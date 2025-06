Foi dada a largada! Hasteamento da bandeira marca início da Fenajeep 2025

A 31ª edição da Festa Nacional do Jeep (Fenajeep) iniciou com o tradicional hasteamento da bandeira nesta quarta-feira, 18. O evento acontece no Complexo Chico Wehmuth, localizado na rua Abraão de Souza e Silva, em Brusque.

Considerado o maior evento off-road da América Latina, a Fenajeep 2025 conta com diversas melhorias e novidades na edição de 2025.

“Ampliamos a estrutura de arquibancada, fizemos mudanças na nossa praça de alimentação, com um telão mostrando as provas e mais opções gastronômicas. A expectativa é muito boa”, destaca Luiz Gustavo Ullrich, presidente do Brusque Jeep Clube e da comissão organizadora da Fenajeep.

O evento atrai fãs do off-road e pilotos de vários estados do país e também de países vizinhos. “É um grande orgulho para a gente saber que a nossa festa vai tão longe”, celebra.

O salão off-road abre já nesta quarta-feira, a partir de 19h. As provas iniciam na manhã desta quinta-feira, 19, 9h.

Ingressos

Os ingressos para a XXXI Fenajeep estão à venda pela plataforma One Ticket. O valor do ingresso individual por dia é de R$ 50 na quinta-feira, sexta-feira e domingo, e no sábado R$ 60. Já o passaporte para todos os dias tem o valor de R$ 120. Na quarta-feira, 18 de junho, a entrada é gratuita.

Crianças até 10 anos não pagam. Idosos e estudantes com apresentação da carteirinha pagam meia-entrada.

Programação da XXXI Fenajeep

Quarta-feira, 18 de junho

19h – Cerimonial de abertura e abertura do Salão Off-Road

20h – Show no Jeep Garden

21h – Encerramento do Salão Off-Road

Quinta-feira, 19 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

9h — Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

18h30 — Encerramento provas indoor

18h30 — Show no Jeep Garden

21h — Encerramento do Salão Off-Road

Sexta-feira, 20 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

9h — Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

14h — Início do Desafio Fenajeep

18h — Encerramento Desafio Fenajeep

18h30 — Encerramento provas indoor

18h30 — Show no Jeep Garden

21h — Encerramento do Salão Off-Road

Sábado, 21 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

8h – Saída do Passeio Radical

8h30 — Saída do Passeio Expedition

9h – Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

10h – Início Desafio Fenajeep

18h — Encerramento Desafio Fenajeep

18h30 — Encerramento provas indoor

18h30 — Show no Jeep Garden

21h — Encerramento do Salão Off-Road

Domingo, 22 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

9h — Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

10h – Início Desafio Fenajeep

14h30 — Início das finais indoor

15h — Encerramento do Desafio Fenajeep

17h – Encerramento do Salão Off-Road

17h — Arriamento da bandeira

17h30 — Premiação das categorias

18h — Encerramento da 31ª Fenajeep

