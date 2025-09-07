“Foi um desespero”: motorista de jipe explica como aconteceu acidente no desfile de 7 de Setembro em Brusque

O jipe que causou um acidente durante o desfile de 7 de Setembro em Brusque teve um problema mecânico antes de atingir o público. O motorista Sandro Rocha descreve o momento como desesperador. O freio do veículo não funcionou.

O desfile estava se encaminhando para o final. O veículo subiu na calçada e atingiu o público. Três mulheres ficaram feridas, e duas delas foram conduzidas ao hospital. Após o acidente, havia líquido do fluido de freio do jipe no chão, o que indica o problema mecânico.

“Ocorreu um problema mecânico na mangueira de fluido do freio. No ato de pisar no freio, a mangueira estourou. A pressão que existe dentro da mangueira foi perdida. O jipe ficou sem controle. Com isso, acabamos avançando sobre a calçada”, explica Sandro.

O motorista detalha que, instantes antes do acidente, se preparava para descer do jipe, ir até o palanque das autoridades e pedir autorização ao prefeito André Vechi para o comboio passar.

“Foi um desespero”, define. Ao notar que não havia resposta do veículo enquanto freava, procurou outra alternativa: “tentei colocar na marcha ré, mas não deu resultado”, lamenta. Sandro permaneceu no local e prestou suporte durante a ocorrência.

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

