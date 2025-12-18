“Guabiruba e a cara da cidade vão mudar”: Zirke destaca investimentos em Guabiruba em 2025 e fala sobre planos para o próximo ano

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, fez uma avaliação geral da administração municipal durante o ano de 2026 em entrevista ao jornal O Município. Segundo ele, o governo enfrentou desafios, mas avançou em áreas consideradas prioritárias, com destaque para saúde, educação e infraestrutura, acompanhando o crescimento do município.

Saúde

Na saúde, duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) seguem no planejamento da Prefeitura. A UBS do Centro está sendo construída na rua Paulo Corrêa, com investimento de R$ 2,7 milhões do governo federal, e tem previsão de conclusão para meados de 2026. A obra ocorre junto à construção de uma nova creche. Outra UBS está prevista para o bairro Lageado Baixo, nos fundos da Escola Cesário Regis.

De acordo com Zirke, atualmente existe um posto de saúde próximo ao Cras que atende a comunidade adventista, o Lageado Alto e parte do Lageado Baixo, mas o crescimento do bairro exige a ampliação da rede. “Queremos usar o terreno grande nos fundos da Escola Cesário para construir a unidade de saúde e agilizar o atendimento da população da região”, afirmou.

O prefeito também comentou a aquisição do terreno para a construção do novo hospital e os próximos encaminhamentos. “A partir do ano que vem nós vamos implantar o mais rápido possível o atendimento 24 horas, onde já é a associação hospitalar, e é muito provável que vamos municipalizar o hospital para buscar recursos e abrir uma licitação”, disse. Segundo ele, o financiamento ainda não foi creditado na conta da Prefeitura, mas as tratativas com a Secretaria de Planejamento já estão em andamento para contratação da empresa responsável pelo projeto.

Educação

Na educação, Zirke reforçou a construção da nova creche do Centro, prevista para 2026, e a compra do terreno ao lado da Escola Ludovico Fuckner, no Lageado Baixo, atualmente utilizado como estacionamento, com possibilidade de ampliação da unidade. Também destacou a reforma completa da Escola Cesário Regis, que permitirá a transferência de alunos da Escola Elvino Schumacher, acompanhando o crescimento do bairro.

Infraestrutura

Em relação à infraestrutura, o prefeito evidenciou os investimentos em tubulações e galerias no Lageado Baixo, com revitalização prevista para iniciar em janeiro, e o alargamento da via no Lageado Alto para garantir mais segurança. “A Secretaria de Obras é uma secretaria que, às vezes, investe mais do que a saúde, porque a demanda é sempre maior e ela também auxilia outras secretarias com serviços e maquinário”, explicou.

Ele citou ainda a nova ponte no Aymoré, a revitalização no bairro São Pedro com recursos do hoverno do estado, a pavimentação na Planície Alta, a colocação de lajotas nas ruas Pedro Keller e da Fazenda, além do edital de R$ 2 milhões destinados pelo senador Esperidião Amin para obras nas ruas Independência e Vereador Wilson Antônio Gomes. “Onde tem moradores, a gente quer levar a pavimentação”, afirmou.

Parque Municipal de Guabiruba

Zirke também destacou a consolidação do Parque Municipal de Guabiruba, que inicialmente recebeu críticas. “As pessoas criticavam sem conhecer aquele local e agora, com toda a certeza, estão elogiando. O evento do Pelznickel é um exemplo disso”, disse.

Segundo ele, a prefeitura já possui R$ 650 mil para pavimentação, estacionamento, calçada e ciclovia. Os planos incluem quadras esportivas, ginásio e campo municipal. Dois guardas atuam no local das 18h às 6h, com previsão de monitoramento 24 horas em 2026. “Os R$ 12 milhões investidos na compra do terreno foram um tiro certeiro, no momento certo, e o retorno já pode ser visto”, ressaltou.

Na cultura, o prefeito reforçou a importância da preservação das tradições e da integração com o turismo. “Queremos que Guabiruba seja conhecida nacionalmente não só pelo Pelznickel, mas pelos outros pontos turísticos que a cidade abriga”, afirmou.

Câmara de Vereadores

Sobre a relação com a Câmara de Vereadores, Zirke avaliou como positiva a atual legislatura. “Eu perbeci uma grande mudança na Câmara, só dois vereadores se reelegeram”, disse. Ele afirmou que atende os pedidos de todos os parlamentares. “Pra funcionar tem que ter diálogo, e é o que está acontecendo”, concluiu.

O prefeito também ressaltou a instalação do Fórum de Guabiruba, uma demanda antiga que avançou a partir de articulações iniciadas em 2020. O Fórum funcionará inicialmente em prédio alugado no Centro, enquanto a Prefeitura oficializa a doação de um terreno de cinco mil metros quadrados para a sede definitiva. A estrutura deve trazer outros serviços, como o Cartório Eleitoral. “Com toda certeza, isso vai fazer com que a nossa cidade cresça ainda mais”, afirmou.

Avaliação positiva

Ao final, Zirke fez uma avaliação positiva do ano e projetou os próximos passos. “Só temos a agradecer por tudo aquilo que adquirimos durante esse ano. Foi um ano muito bom, vamos finalizar com superávit para iniciar muitas obras em janeiro”, disse.

Ele também citou a intenção de implantar um sistema de transporte público municipal, para que a população trafegue com mais eficiência pelos bairros. O objetivo é uma licitação para uma empresa trabalhar exclusivamente dentro de Guabiruba, sem se integrar com Brusque.

“A partir do ano que vem, Guabiruba e a cara da cidade vão mudar, utilizando todos esses investimentos para que a nossa cidade seja vista de outra forma. Queremos que a população tenha gratidão em dizer que mora em Guabiruba”, finalizou o prefeito Valmir Zirke.

Colaborou: Bruno da Silva.

