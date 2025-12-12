Em 14 dezembro de 2025, a For You Idiomas celebra 25 anos de atuação dedicados à formação linguística e ao desenvolvimento cultural de seus alunos.

Desde a inauguração da primeira unidade, no Centro de Brusque, a escola mantém o compromisso de oferecer educação de qualidade, pautada no acolhimento, na excelência pedagógica e na construção de caminhos que ampliam oportunidades.

Ao longo de sua trajetória, a For You Idiomas consolidou-se como referência no ensino de línguas estrangeiras, contribuindo para que crianças, jovens e adultos expandissem horizontes, acessem novas culturas e alcancem objetivos pessoais, acadêmicos e profissionais.

Cada aluno é acompanhado de forma individualizada, recebendo suporte constante e sendo incentivado a assumir o protagonismo em seu processo de aprendizagem.

Presente em Brusque, com unidades no Centro e no bairro Paquetá, e também em Nova Trento, a escola oferece ambientes modernos e acolhedores, que favorecem a tradição no idioma e a vivência de experiências práticas.

Em cada sala de aula, cria-se um espaço de troca, convivência e crescimento, onde o conhecimento se transforma em conexões duradouras.

Ao completar 25 anos, a For You Idiomas reafirma sua missão de ensinar com qualidade, promover o acesso a novas oportunidades e continuar escrevendo, ao lado de seus alunos, uma história marcada pela aprendizagem, pelo desenvolvimento humano e pelo compromisso com o futuro.

Paixão por ensinar

A trajetória da For You Idiomas teve início em 2000, em Brusque, quando as irmãs Rosemeri e Alexandra Seubert decidiram transformar sua paixão pelo ensino em um espaço acolhedor, dinâmico e inspirador.

“Nosso propósito sempre foi mostrar que aprender um novo idioma pode ser leve, significativo e repleto de bons momentos”, recorda Rosemeri.

O compromisso com a qualidade e o cuidado com cada aluno logo foram reconhecidos pela comunidade. Em 2001, a escola expandiu sua atuação com a abertura da unidade de Nova Trento e, em 2018, inaugurou a unidade em Brusque, no bairro Paquetá, levando o mesmo padrão de atenção, carinho e entusiasmo a ainda mais famílias da região.

Aprender no ritmo de cada aluno

Na For You Idiomas, o processo de aprendizagem é personalizado. Cada aluno é incentivado a evoluir no seu próprio ritmo, com o apoio de turmas reduzidas, materiais internacionais e atividades conectadas ao cotidiano. Essa abordagem favorece o desenvolvimento equilibrado das habilidades de ouvir, falar, ler e escrever, reforçando a compreensão de que cada conquista representa um passo valioso em sua jornada.

O aprendizado, no entanto, ultrapassa as fronteiras da sala de aula. Programas de intercâmbio com hospedagem em casas de família, acampamentos como o Snow Valley e eventos culturais, a exemplo do Sunny Competition, ampliam a vivência dos estudantes e transformam o estudo em experiências marcantes e duradouras.

“Quando um aluno inicia sua trajetória conosco, cria-se um vínculo especial. É gratificante acompanhar seu desenvolvimento, receber diferentes gerações da mesma família e celebrar seus sucessos. Isso não tem preço”, destaca Alexandra.

Fazer a diferença na vida das pessoas

A For You Idiomas acredita que educar é um ato de amor, compromisso humano e responsabilidade social. Desde 2010, o projeto The Best Students oferece bolsas integrais a alunos da rede pública que se destacam no processo seletivo anual, ampliando oportunidades e incentivando novos caminhos por meio do aprendizado de idiomas.

Além disso, a escola promove workshops e palestras voltados a professores de inglês da região, fortalecendo o ensino e estimulando a troca de conhecimentos, porque compartilhar saberes é também multiplicar possibilidades.

Diferenciais que tornam a For You única:

• Ensino de inglês a partir dos 3 anos, de forma lúdica, segura e progressiva;

• Escola mais completa de Brusque e região, com cinco idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano e alemão;

• Aulas individuais ou em grupo, alinhadas ao estilo de aprendizagem de cada aluno;

• Turmas reduzidas, com no máximo 8 alunos, garantindo atenção personalizada;

• Centro preparatório e aplicador dos exames internacionais TOEFL e TOEIC.

Décadas de afeto, dedicação e transformação

Ao celebrar 25 anos, a For You Idiomas honra cada história construída ao lado de seus alunos: suas conquistas, seus desafios superados e os sorrisos que marcam cada etapa dessa jornada. Para as irmãs fundadoras, mais do que ensinar idiomas, a missão da escola é transformar vidas.

“Cada pessoa que passa pelas salas e corredores da For You leva consigo experiências, memórias e aprendizados que vão além do conteúdo. É assim que construímos nosso legado: com carinho, atenção e dedicação, de família para família”, concluem Rosemeri e Alexandra.

For You Idiomas (Centro – Brusque)

Endereço: rua João Bauer, 263 – Centro 1, Brusque

Telefone/WhatsApp: (47) 3355-5142 | (47) 98436-9393

E-mail: brusque@foryou.com.br

For You Idiomas (Paquetá – Brusque)

Endereço: rua Padre Antonio Eising, 1366 – Paquetá, Brusque

Telefone/WhatsApp: (47) 3308-4368 | (47) 99675-3781

E-mail: paqueta@foryou.com.br

For You Idiomas (Centro – Nova Trento)

Endereço: rua dos Imigrantes, 505 – Centro, Nova Trento

Telefone/WhatsApp: (48) 3267-1216 | (48) 99648-6768

E-mail: novatrento@foryou.com.br